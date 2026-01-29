Presentan una sonda, tan grande como un cabello, que promete cambiar las cirugías de fetos

Imagen de referencia. La sonda promete hacer mucho más seguras las cirugías de fetos.

Hace un par de días, un grupo de investigadores liderado por Hedan Bai, de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, publicó un artículo en la revista Nature Biomedical Engineering, en el que presentaron una sonda robótica que podría cambiar radicalmente las cirugías de los fetos, cuando aún están en el vientre de la madre.

El dispositivo, dicen en un comunicado, es el primero que “puede rastrear de forma continua los signos vitales de un feto mientras todavía está en el útero, una hazaña que hasta ahora no había sido posible”.

Según detallan los investigadores en el artículo, la sonda robótica podría ser de gran ayuda para los médicos que operan a los fetos, pues les permitirá hacer procedimientos de manera más segura.

La sonda, probada en modelos animales, es suave y flexible y mantiene contacto con el feto para “monitorizar de forma fiable la frecuencia cardíaca, su variabilidad, los niveles de oxígeno en sangre y la temperatura”, indican en el comunicado.

De acuerdo con lo que explican en el estudio, las pruebas que realizaron en animales les arrojaron mediciones precisas y de calidad clínica, incluso cuando había movimientos del útero y del feto durante la cirugía.

“Actualmente, los médicos solo tienen una visión parcial del estado del feto durante la cirugía. Nos enfrentamos al reto de diseñar una tecnología para monitorear los signos vitales durante todo el proceso quirúrgico sin crear un punto de acceso invasivo ni alterar tejidos delicados. Nuestra sonda flexible, similar a un cabello, se introduce en un puerto que ya se utiliza en procedimientos fetales mínimamente invasivos y proporciona un monitoreo continuo e integral sin añadir riesgos”, explicó en el boletín John A. Rogers, que también encabezó la creación del dispositivo desde la Universidad de Northwestern.

“Cuando operamos a un bebé después del nacimiento, monitoreamos diversos parámetros, como la presión arterial, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, la frecuencia cardíaca y la respiración. Pero en el caso de un feto, que es más sensible que un bebé, tenemos muchas limitaciones. Desconocemos sus signos vitales”, dijo, por su parte, Aimen Shaaban, coautor del estudio y cirujano fetal del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago. “Nuestra capacidad para monitorear al feto no ha cambiado en 40 años. Simplemente, no teníamos las herramientas necesarias”.

¿Qué podría cambiar?

Como señalan los autores del artículo, esta sonda, que permitirá llevar a cabo cirugías con más seguridad, puede ser muy útil para los fetos que tienen afecciones congénitas que podrían poner en riesgo su vida, en el momento del nacimiento.

Un ejemplo de esas enfermedades es la espina bífida, que se presenta cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman de manera adecuada.

“Este defecto congénito provoca numerosas complicaciones neurológicas, como parálisis de las piernas e hidrocefalia. La cirugía fetal puede reducir o incluso prevenir estas complicaciones y mejorar la calidad de vida”, señaló Shaaban.

