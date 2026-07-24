Proyectos de investigación en limbo jurídico podrían destrabarse con nueva decisión del OCAD

Imagen de referencia. Algunas convocatorias le apuntan al fortalecimiento de las capacidades científicotecnológicas. Foto: Pexels

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La comunidad científica, universidades y centros de investigación, innovación y desarrollo tecnológico celebraron una decisión tomada este 23 de julio por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que se encarga de evaluar, aprobar y priorizar proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Mediante la aprobación de la actualización del Plan Bienal de Convocatorias 2025-2026, el OCAD incorporó dos nuevas convocatorias especiales, por un monto total superior a COP 1,42 billones. Para la Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (FEDECTI) esto representa “un paso decisivo para honrar la confianza de los territorios en el Sistema General de Regalías como fuente de financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Según FEDECTI, la aprobación también abre la puerta para “salvar los proyectos del bienio 2023-2024 que permanecían en el limbo jurídico”. A lo que se refiere es a la decisión que adoptó hace unos meses el Ministerio de Ciencias, con la que, basado en un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP), frenó el proceso de varios proyectos de investigadores que esperaban recibir recursos provenientes de regalías.

La situación generó polémica en el sector e, incluso, fue calificada como un “descalabro para todo el sistema de ciencia”. Fáber Giraldo, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Quindío, dijo en ese entonces a El Espectador que varios proyectos ya estaban en etapas avanzadas y, con la determinación del Minciencias, tendrían que empezar de nuevo.

Ahora, sin embargo, el OCAD la actualización contempla la Convocatoria 54, con un monto indicativo de COP 927.591 para financiar el fortalecimiento de las capacidades científicotecnológicas, la cual permitiría recuperar, por mecanismo fast track, los proyectos del bienio 2023-2024 que se presentaron a las convocatorias 38 a 43.

“Por su parte, la Convocatoria 55 (Convocatoria especial para la financiación de proyectos macronacionales, con un monto indicativo de COP 500.000 millones) está destinada exclusivamente a salvar la Convocatoria 37 del bienio 2023-2024”, se lee en el comunicado de FEDECTI.

Aunque la federación agradeció a la OCAD y al DNP por este avance hacia destrabar los procesos, aseguró que la tarea no está terminada. A contrarreloj, antes de que culmine el actual gobierno de Gustavo Petro, la Secretaría Técnica del OCAD y el Minciencias deberán validar los términos de referencia de las convocatorias 54 y 55, con el fin de que el OCAD pueda aprobarlos antes de esa fecha.

FEDECTI agregó que también está pendiente salvar la Convocatoria 33 del bienio 2023-2024, que corresponde al Programa ONDAS, y que está dirigido a formar vocaciones científicas y tecnológicas de los niños, niñas y adolescentes de todo el país. La federación afirmó que insistirá “ante las autoridades competentes hasta encontrar una solución que garantice la continuidad de este programa emblemático, semillero del futuro científico de Colombia”.

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