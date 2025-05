¿Puede su gato reconocerlo por su olor? Un nuevo estudio sugiere que sí

¿Para qué sirven los bigotes de los gatos? Foto: Pixabay

Los gatos son uno de los animales de compañía más populares en el mundo, en una relación de convivencia que experimentan millones de personas. Sin embargo, como lo sabrán los dueños de estas mascotas, su comportamiento y lo que ocurre en sus mentes, en muchas ocasiones, puede ser un completo misterio.

Para la ciencia también hay aún mucho por descubrir sobre las interacciones entre gatos y humanos, en comparación, por ejemplo, a lo que se conoce de los perros.

Recientemente, un estudio publicado en la revista PLOS One busca dar nuevas pistas sobre la relación que tienen los gatos con sus humanos más cercanos, en particular a través de su sentido del olfato; que es una de las capacidades sensoriales más importantes de esta especie.

Los investigadores encontraron, a través de una serie de experimentos, que los gatos responden de manera diferente a los olores de sus dueños frente a los de extraños, sugiriendo que nuestros compañeros felinos pueden reconocer nuestros olores.

En una entrevista con The New York Times, Hidehiko Uchiyama, uno de los autores del estudio y profesor de Ciencia Animal de la Universidad de Agricultura de Tokio, explicó que “en realidad, los gatos entienden muchas cosas tan bien como los perros, pero no lo demuestran en su comportamiento y son más reservados, lo que dificulta la realización de experimentos”.

¿Cómo lograron llegar a estas conclusiones? Para estudiar esta relación, los investigadores reclutaron a 30 gatos a través de amigos y colegas de la universidad para que participaran en la investigación.

El olor de los dueños se capturó con hisopos de algodón que fueron frotados en varias partes de sus cuerpos. Por su parte, se realizó el mismo ejercicio con un grupo externo de personas que jamás habían tenido contacto con los gatos involucrados en el estudio.

Con estos elementos, se realizaron pruebas en las casas de los gatos, a lo que se les presentaron tres muestras de olor: las de sus dueños, las de extraños y una de control. Además, se instaló una cámara para analizar la reacción de las mascotas.

Los investigadores registraron que los gatos pasaron más tiempo oliendo las muestras de los extraños que las de sus dueños; lo que indicaría que reconocerían los olores de estos últimos.

Aunque pueda parecer algo poco sorprendente, el olfato de los gatos y cómo lo utilizan, de acuerdo con los investigadores, es una manera de entender su relación con su entorno. En esta línea, se detectó, además, que las mascotas utilizaban sus fosas nasales derechas para oler las muestras de desconocidos.

Otros estudios han encontrado comportamientos similares de otros animales como perros o caballos, que utilizan el lado derecho de sus narices para oler cosas que les causan alarma o que desconocen.

“Nuestro estudio también confirma que los gatos hacen un uso lateralizado de sus fosas nasales izquierda y derecha en respuesta a olores desconocidos. Los estudios han sugerido que no solamente los perros, sino también los peces, las aves y otros vertebrados procesan la información novedosa utilizando el hemisferio derecho del cerebro, que luego se habitúa y clasifica; el cerebro izquierdo es responsable del comportamiento posterior cuando surge una respuesta rutinaria”, indican los autores del estudio.

Además de esto, los científicos registraron un comportamiento característico de frotamiento (posible marcaje) que se produce después del olfateo, lo que indicaría que el olfateo puede ser un comportamiento exploratorio que precede al frotamiento del olor en los gatos.

Los autores del estudio admiten que aún se necesita realizar más investigaciones para entender estas dinámicas en los gatos, en particular sobre cómo el olfato interactúa con sus cerebros. En todo caso, afirman que estos hallazgos permitió acercarse a la mente de los gatos y a tener más herramientas para cuidar y ayudar a que se sientan más cómodos.

