Alerta Naranja en el volcán Puracé: UNGRD activa sala especial de monitoreo y seguimiento

default Foto: SGC/UNGRD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este sábado a la opinión pública que el volcán Puracé pasó de estado de alerta Amarilla a Naranja, un cambio que indica un aumento en la probabilidad de una erupción, aunque sin que esta sea inminente.

“El paso a alerta Naranja nos muestra que el volcán está experimentando cambios significativos en su dinámica, lo que incrementa la probabilidad de una erupción, aunque esto no significa que sea inminente. En este contexto, es esencial que la comunidad consulte únicamente la información oficial y mantenga las medidas de autoprotección. Acercarse al cráter o a zonas inestables puede ser peligroso debido a eventuales emisiones súbitas de gases y ceniza”, explicó Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC.

Tras el anuncio del SCG, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional con el fin de coordinar acciones con autoridades locales, organismos operativos y consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo. Este espacio —indicó la entidad— permitirá “reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las medidas de preparación”. El estado de alerta Naranja no significa que el volcán vaya a hacer erupción de manera inminente, pero sí implica que su actividad presenta anomalías importantes que requieren vigilancia continua, comunicación oficial y preparación por parte de las comunidades ubicadas en el área de influencia.

Puede ver: ¿Cómo afecta la radiación solar el funcionamiento de los aviones?

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, las últimas horas han sido especialmente activas en el Puracé. Los sensores registraron un aumento notable en la ocurrencia y energía de sismos asociados al movimiento de fluidos al interior del volcán, un comportamiento que suele anticipar cambios en la presión interna del sistema.

Según el SGC, esta actividad sísmica ha estado acompañada por la emisión continua de gases y ceniza, con varias columnas que superaron los 1.000 metros de altura y se dispersaron hacia el noroccidente del edificio volcánico. La sismicidad detectada se concentra en niveles superficiales, justo debajo del cráter del Puracé, una señal de inestabilidad que, de acuerdo con los expertos, indica que el sistema está respondiendo a procesos internos más energéticos de lo habitual. En ese contexto, los cambios registrados representan “una alteración importante en su comportamiento”, que se ajusta a los criterios técnicos del estado de alerta Naranja definidos por el Servicio Geológico.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC monitorea la actividad del volcán Puracé desde finales de los años 80. Hoy es uno de los volcanes mejor instrumentados del país, es decir, uno de los que más equipos tiene para entender su comportamiento y los cambios en su actividad. Cuenta con una red de vigilancia compuesta por 97 estaciones, de las cuales 60 poseen un sistema de telemetría de datos; mientras que en las 37 restantes los datos son adquiridos directamente en puntos de muestreo.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬