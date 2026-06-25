¿Qué es un doblete sísmico y por qué ocurre? Esto es lo que pasó en Venezuela

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R. Foto: EFE - Ronald Pena R.

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En la tarde de ayer, 24 de junio, dos sismos sacudieron a Venezuela. El primero tuvo una magnitud de 7,5, y el segundo, que ocurrió solo 39 segundos después, fue de 7,2. Esto es conocido como una secuencia doble o un doblete sísmico, que como su nombre lo indica, ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar ocurren en un corto intervalo de tiempo y proximidad. Para el Servicio Geológico de Estados Unidos, (USGS por sus siglas en inglés) lo que pasó en Venezuela probablemente indica un proceso complejo de interacción de rupturas. ¿Qué es esto?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Colombia y Venezuela se encuentran en una zona geológica de alta interacción de placas tectónicas. Eso hace que este tipo de eventos sísmicos sean normales para los dos países, de acuerdo con Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

(Lea: “Es posible que se presenten réplicas”: SGC sobre sismo en Venezuela sentido en Colombia)

Las placas que menciona Tovar son la del Caribe y la Sudamericana. Según el USGS, el primer sismo de 7.5 se produjo como resultado de una falla de deslizamiento horizontal superficial (menor a 30 kilómetros de profundidad), cerca del complejo límite que hay entre las dos placas.

Pero, ¿qué es una falla? El USGS lo define como una fractura o zona de fracturas entre dos bloques de roca. Imagine una grieta, pero la diferencia es que los bloques quedan separados. Las fallas permiten que los bloques se muevan uno con respecto al otro. Este movimiento puede ocurrir rápidamente, en forma de terremoto, o lentamente, en forma de deslizamiento lento.

Las fallas pueden tener longitudes que van desde unos pocos milímetros hasta miles de kilómetros. La mayoría producen desplazamientos repetidos a lo largo del tiempo geológico. Durante un terremoto, la roca a un lado de la falla se desliza repentinamente con respecto al otro.

En el caso de Venezuela, en la zona donde ocurrió el sismo, la placa del Caribe se mueve lentamente hacia el oriente en relación con la placa Sudamericana, avanzando unos 20 milímetros por año. Por su ubicación, su escasa profundidad (10 km) y el tipo de movimiento observado, los científicos consideran que el terremoto se produjo por una ruptura en el sistema de fallas de Boconó, una de las principales estructuras geológicas al occidente de Venezuela, que marca la interacción de las placas del Caribe y Sudamericana.

“Si bien comúnmente se representan como puntos en los mapas, los terremotos de esta magnitud se describen con mayor precisión como deslizamientos sobre una zona de falla más extensa”, mencionó el USGS.

De acuerdo con Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional de España, normalmente cuando hay un terremoto principal, este puede romper a lo largo de toda una falla y toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libera en forma de una ruptura. Pero esto también “puede desencadenar a veces que en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha ocurrido ahora en Venezuela”.

Esto no es algo habitual, pero sí se ha registrado antes. Según el USGS, la región experimentó recientemente un doblete sísmico en septiembre de 2025: un terremoto de magnitud 6,2 y otro de magnitud 6,3, al oeste-suroeste de reciente doblete. En ese evento se registró al menos una víctima mortal, más de 110 heridos y daños estructurales extensos en Zulia y Lara.

Además, en este país se han registrado otros sismos de gran magnitud. En la zona afectada hay registros de al menos siete sismos de magnitud 6 o superior en el último siglo. En septiembre de 2009, un terremoto de 6,4 dejó 18 heridos y daños en edificios cerca de Morón, y otro de 6,0 ​​en 1989 causó daños leves en la zona de Valencia. El terremoto moderno más devastador en la zona circundante fue el de Caracas en julio de 1967, de magnitud 6,6, con epicentro a unos 131 km al este del reciente doblete, que causó alrededor de 240 muertos, cientos de heridos, el derrumbe de varios edificios de apartamentos de gran altura y una destrucción generalizada.

En Venezuela, se han registrado cinco terremotos de magnitud superior a 7 en el norte del país o cerca de la costa desde 1900. El evento del 24 de junio deja, hasta ahora, un saldo 160 muertos y más de 1.000 heridos.

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