Quetzalcoatlus, el mayor ser volador que vivió en la Tierra

Interpretación de un artista de Quetzalcoatlus northropi, un tipo de pterosaurio y el animal volador más grande que jamás haya existido en la Tierra. Foto: JAMES KUETHER

Hace 70 millones de años, a lo largo del río Grande en Texas, una criatura impresionante y aterradora acechaba las marismas: el pterosaurio de 4 metros de altura conocido como Quetzalcoatlus. Con una envergadura de 12 a 13 metros, fue el animal volador más grande que jamás haya vivido en la Tierra. (Lea: Estos fósiles podrían ser la forma de vida animal más vieja del planeta)

En un conjunto artículos publicados por la Society of Vertebrate Paleontology, científicos y un artista brindan la imagen más completa hasta ahora de este pariente de los dinosaurios, el ejemplo más grande del cual está representado por un solo conjunto de huesos fosilizados recolectados a finales de la década de los 70 del siglo XX del Parque Nacional Big Bend. Los artículos describen el entorno geológico y ecológico del pterosaurio durante el Cretácico superior, su anatomía y posición taxonómica, y cómo se movía en el suelo y en el aire.

Uno de los artículos, escrito en coautoría por la Universidad de California (UC), Berkeley, el paleontólogo Kevin Padian, profesor emérito de biología integrativa y curador emérito en el Museo de Paleontología de la UC, responde a algunos de los misterios que rodean el comportamiento de volar y caminar de este animal único. sobre el cual poco se ha publicado desde su descubrimiento hace más de 45 años. ¿Cómo puede un animal caminar con alas tan largas que tocan el suelo cuando se pliegan? ¿Qué comió y cómo se alimentó? ¿Qué tan fuerte era un volador? ¿Y cómo se lanza al aire un animal cuyas alas miden 40 pies, pero cuyas patas solo miden 6 pies de alto en la cadera?

“Este antiguo reptil volador es legendario, aunque la mayor parte de la concepción pública del animal es artística, no científica”, dijo Padian, coeditor de la monografía, en un comunicado. “Este es el primer vistazo real a la totalidad del animal más grande que jamás haya volado, hasta donde sabemos. Los resultados son revolucionarios para el estudio de los pterosaurios, los primeros animales, después de los insectos, en evolucionar el vuelo motorizado”.

Los fósiles originales de Quetzalcoatlus fueron descubiertos por Douglas Lawson, quien en ese momento tenía 22 años y estudiaba una maestría en geología en la Universidad de Texas, Austin, y luego se convirtió en estudiante de doctorado en UC Berkeley. El pterosaurio fósil, al que nombró en honor al dios azteca serpiente voladora, consistía en un ala parcial que implicaba un tamaño comparable al de algunos aviones y era al menos un 50% más grande que las alas del ave más grande conocida, una extinta y mucho más grande pariente de los cóndores vivos y descendiente de los dinosaurios.

A diferencia del dios serpiente, Quetzalcoatlus no tenía plumas: su cuerpo, incluidas las alas de piel y las fibras de queratina, estaba cubierto de pelo, como en todos los pterosaurios. Como los dinosaurios, probablemente era de sangre caliente y activa. Había perdido su cola, presumiblemente para mejorar su maniobrabilidad, y su cuello de 2 metros y su cráneo con cresta de 1,30 metros sugieren una cigüeña con esteroides. (Puede leer: Subastan los fósiles del triceratops más grande conocido. La ciencia lo lamenta)

Wann Langston, durante muchos años curador del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de UT Austin, invitó a muchos colegas, incluido Padian, a trabajar en los fósiles, pero no pudo publicar una descripción completa del animal antes de su muerte en 2013.

A petición del laboratorio, Padian se asoció con el ingeniero y paleontólogo aficionado James Cunningham y el artista londinense John Conway --todos colegas de Langston desde hace mucho tiempo-- para observar los huesos fosilizados del hallazgo de Lawson, Quetzalcoatlus northropi, y compararlos con especímenes más numerosos de una especie de Quetzalcoatlus más pequeña para comprender mejor el comportamiento de alimentación, vuelo, caminar y lanzamiento.

Para comprender cómo se comportaban los pterosaurios de Quetzalcoatlus, Padian y sus colegas manipularon moldes de huesos de una docena de esqueletos fósiles de pterosaurios más pequeños y completos, incluidos los de la especie Quetzalcoatlus lawsoni, que recientemente recibió el nombre de Lawson en uno de los documentos adjuntos. Los fósiles de Q. lawsoni se encontraron en la misma Formación Javelina en el oeste de Texas alrededor de la época en que se excavó la Q. northropi más grande.

Los especímenes más pequeños tienen la mitad del tamaño del más grande que Lawson encontró inicialmente, pero consisten en alrededor de 300 trozos de hueso fosilizados. Sin embargo, el animal más grande se conoce solo por unos pocos huesos de las alas: un húmero y un cúbito de la parte superior del brazo y el antebrazo, respectivamente.

El cuadro que pintan Padian, Cunningham y Conway es de un animal similar a las garcetas y las garzas en la forma en que se alimenta y se lanza al aire, como los cóndores y buitres en la forma en que vuela, sin embargo, debido a sus enormes alas, diferente a cualquier otro animal conocido en su forma de caminar.

“Los pterosaurios tienen pectorales enormes, que es donde se unen los músculos de vuelo, por lo que no hay duda de que eran excelentes voladores”, dijo. “El hueso de la parte superior de su brazo, el húmero, tiene enormes crestas óseas para anclar los músculos de vuelo”.

Como las aves y los murciélagos e incluso los humanos, las extremidades anteriores de los pterosaurios tienen tres segmentos: la parte superior del brazo o húmero, desde la cuenca del hombro hasta el codo; el antebrazo, incluidos el radio y el cúbito; y los huesos de la muñeca y la mano. Pero a diferencia de las aves y los murciélagos, el borde de ataque de la parte exterior del ala del pterosaurio está formado por un dedo de ala gigante.

“Es como tener un bastón de esquí extendido desde la base de los dedos y con un ángulo de 90 grados hacia afuera”, dijo Padian. (Le puede interesar: Fósiles de osos pardos cuentan la historia del uso de antibióticos en humanos)

Quetzalcoatlus era bípedo, es decir, caminaba sobre dos piernas. No obstante debido a que los huesos de las extremidades anteriores son tan alargados, sus alas no pudieron evitar tocar el suelo cuando se plegaron. Esta postura de cuatro puntos sugirió a algunos que los pterosaurios caminaban como un murciélago vampiro, que usa sus extremidades anteriores para impulsarse hacia adelante en el suelo. Sin embargo, el estudio de los huesos muestra que el pterosaurio no podría haber empleado las alas para propulsión. Cuando estaban en tierra, solo podían mover sus alas hacia adelante o hacia los lados.

“Una vez que pones las extremidades anteriores en el suelo en estos pterodáctilos, no puedes rotar la extremidad anterior hacia atrás para empujar al animal hacia adelante como cualquier cuadrúpedo sensato porque hay un hueso en el camino”, dijo Padian. Eso no significa que fueran torpes.

“Para evitar tropezar, el animal primero levantaba su brazo izquierdo, luego avanzaba su pierna izquierda en un paso completo, luego colocaba la mano en el suelo”, dijo. “El proceso se repetía con la extremidad derecha: el brazo derecho se levantaba, la pierna derecha avanzaba y colocaba el pie derecho, y luego la mano derecha descendía. Nos parece un proceso engorroso, pero el animal podía ejecutar la marcha rápida y fácilmente”.

Esto encaja perfectamente con las huellas de pterosaurios caminantes descubiertas en el sur de Francia en la década de 1990, dijo Padian.