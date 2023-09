Resuelven misterio sobre unas piedras redondas de hace 1,4 millones de años

Piedras redondas de hace 1,4 millones de años. Foto: Leore Grosman / Universidad Hebrea de Jerusalén

Hace algunos años, un grupo de arqueólogos encontró en el yacimiento del Paleolítico Temprano Ubeidiya (Israel), numerosas piedras redondas del tamaño de una pelota de tenis. A lo largo de los últimos años, los científicos han intentado determinar si era una práctica intencionada y para qué eran utilizadas. (Puede leer: La “selfie” y la foto de la Tierra y la Luna juntas que tomó la misión solar india)

Ahora, un grupo de arqueólogos de universidades españolas e israelíes parece haber encontrado la respuesta a la primera inquietud. Analizando 150 de estos esferoides, que datan de aproximadamente 1,4 millones de años y que fueron realizados por los primeros homínidos, los científicos buscaban averiguar si eran “subproductos involuntarios” o si fueron “herramientas de talla intencionada con objetivos de fabricación específicos”.

Aplicando “novedosos” métodos de análisis tridimensional, los investigados reconstruyeron los golpes que le dieron a las rocas para hacerlas redondas, basándose en las tendencias de las faces y la geometría de las cicatrices. (Le puede interesar: Una adolescente desentierra un cráneo de ballena de 34 millones de años)

“Descubrimos que los fabricantes de esferoides de Ubeidiya siguieron una estrategia de reducción premeditada”, determinaron los científicos en su estudio publicado recientemente en la revista académica The Royal Society.

Además, señalaron los investigadores, “durante su fabricación, los esferoides no se suavizan, sino que se vuelven notablemente más esféricos. Se aproximan a una esfera ideal, una proeza que probablemente requirió un hábil trabajo de talla y un objetivo preconcebido”. (También puede leer: No, los opuestos podrían no atraerse en el amor como pensábamos)

Julia Cabanas, arqueóloga del Museo Nacional de Historia Natural de Francia y quien no participó de esta investigación, habló con The Guardian sobre la importancia de este hallazgo. Explicó que el haber determinado que se trataba de una práctica intencionada “significa que los homínidos tenían una idea ‘mentalmente preconcebida’ de lo que hacían”.

Sin embargo, reconocen los investigadores, uno de los misterios queda aun sin resolver: ¿para qué eran utilizadas estas piedras redondas hechas a propósito? Aunque existen varias hipótesis al respecto, ninguna de ellas ha podido ser comprobada. De hecho, Cabanas le dijo al diario británico que es muy probable que nunca se sepa la respuesta.