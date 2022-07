Revelados nuevos secretos de la piel de la trompa de los elefantes

El tronco de la trompa no se extiende uniformemente, sino que exhibe una “articulación” dorsal que se estira un 15% más que la sección ventral correspondiente. Foto: EFE - Alejandro García

Un estudio publicado el lunes pasado en The Proceedings of the National Academy of Sciences revela un par de secretos desconocidos sobre la trompa de los elefantes. Como seguro ha visto en documentales o incluso películas, la trompa del elefante es multifuncional: es flexible para tomar la vegetación que es alimento, pero al mismo tiempo resistente para derribar árboles y resistir ataques. ¿Cómo puede satisfacer ambas restricciones?, se plantearon los investigadores.

Para dar con la respuesta, desafiaron a dos elefantes africanos a alcanzar objetos lejanos con solo extensiones horizontales de su trompa en el Centro de Elefantes del Zoológico de Atlanta durante períodos de 2 horas durante el verano y el otoño de 2020. Los dos elefantes incluían un macho de 30 años y una elefante hembra de 37 años. Los animales aprendieron a alcanzar un incentivo alimentario colocado encima de dos cajas de plástico a una distancia de 200 cm del borde de su hábitat. El movimiento de la trompa se siguió con una cámara de alta velocidad a 124 fotogramas por segundo.

Cada video de alargamiento se recortó para incluir solo el alargamiento horizontal del tronco, que duró entre 200 y 300 fotogramas individuales. Todos los experimentos realizados con los elefantes fueron voluntarios. Si los elefantes no participaban, se daba por concluido el día de la prueba. ¿Qué descubrieron? Sabemos que los elefantes pueden extender su trompa entre un 10 y un 20 % para alcanzar objetos lejanos, pero no teníamos claro que ese estiramiento no era uniforme en la trompa.

“Descubrimos la presencia de una articulación dorsal más flexible que la sección ventral. Las regiones dorsal y ventral del tronco se extienden uniformemente en la primera mitad de la tarea de alcance. En la segunda mitad de la tarea, la sección mediodistal dorsal continúa elongándose un 15 % mientras que la sección ventral correspondiente permanece en una longitud fija”, dice el artículo de investigación. Es decir, la trompa del elefante tiene un estiramiento asimétrico.

El tronco de la trompa no se extiende uniformemente, sino que exhibe una “articulación” dorsal que se estira un 15% más que la sección ventral correspondiente. Esta asimetría se debe en parte a los patrones de la piel. Como la piel de todos los mamíferos, la piel de elefante actúa como una barrera física e inmunológica, bloqueando agentes ambientales como virus, bacterias o luz ultravioleta. “En este trabajo demostramos que la piel del elefante puede influir en su capacidad para extender la trompa”, señalan los autores. La piel de elefante comprende el 9 % del peso corporal del animal, comparable a la piel humana, que comprende del 10 al 20 % del peso corporal de una persona.

Los investigadores desconocen por qué la trompa del elefante se alargan de esta manera, pero creen que se trata de energía. Si cada sección de la trompa se extendiera la misma distancia, es decir, si el movimiento fuera uniforme, el elefante gastaría 22 veces más energía. “Todavía recuerdo haber corrido literalmente a la oficina de mi asesor como un idiota con mi computadora portátil en la mano para mostrarle algunos de estos resultados porque es muy sorprendente” le dijo a The New York Times Andrew Schulz, estudiante de doctorado en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de Georgia. y autor del nuevo estudio.

