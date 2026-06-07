Revelan al escorpión más grande, de un metro de largo, que ha existido en la Tierra

Reconstrucción de este escorpión gigante que vivió durante el Devónico Inferior. Foto: Franz Anthony High Res

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Científicos de la Universidad de Manchester y el Museo de Historia Natural de Londres, en Inglaterra revelaron que el escorpión más grande que ha existido vivió hace unos 415 millones de años en las llanuras aluviales de lo que actualmente es Reino Unido. El animal prehistórico medía aproximadamente un metro de largo y sus pinzas tendrían más de 16 centímetros de extensión.

Aunque sus restos eran conservados desde hace 150 años en el museo, fue hasta ahora que los investigadores utilizaron técnicas analíticas modernas y los compararon con otros fósiles recientemente descritos, que han revelado características anatómicas clave. Así, descubrieron que esta especie, denominada Praearcturus gigas, es un escorpión gigante, y no un tipo de crustáceo gigante, como se había señalado anteriormente.

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“Confirmar que este animal es un escorpión cambia radicalmente nuestra comprensión de cómo y cuándo estas criaturas evolucionaron hasta alcanzar tamaños tan extraordinarios”, declaró Richard J. Howard, conservador de artrópodos fósiles del museo y uno de los actores del estudio, publicado en la revista Palaeontology.

Precisamente, lo que hace tan llamativa a esta especie es que alcanzó un tamaño enorme en una época en la que la vida en la Tierra era escasa, durante el Devónico Inferior, cuando apenas empezaron a extenderse las plantas pequeñas y los hongos. En ese entonces, los ecosistemas terrestres complejos todavía no habían evolucionado, por lo que Praearcturus gigas no se habría beneficiado de los altos niveles de oxígeno atmosférico asociados a la aparición de los bosques.

“Cuando pensamos en artrópodos gigantes, la gente suele imaginarse selvas tropicales del Carbonífero con milpiés gigantes o insectos parecidos a libélulas de una época posterior de la historia de la Tierra. Pero Praearcturus vivió al menos 50 millones de años antes, mucho antes de la evolución de los árboles, cuando la vida en la tierra apenas comenzaba”, explicó Howard.

Los investigadores, además, tienen la teoría de que este escorpión vivió bajo el agua, pues tenía estructuras similares a una solapa en el abdomen, como las langostas. También habría dominado su entorno debido a la poca competencia con otros grandes depredadores, lo cual pudo facilitar que alcanzara un tamaño tan grande.

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“El Praearcturus nos ha intrigado a los paleontólogos durante más de un siglo. Al reunir material de varias colecciones y utilizar técnicas de imagen de vanguardia, hemos podido obtener una imagen más clara del animal de lo que era posible anteriormente, lo cual es realmente emocionante”, apuntó Russell Garwood, paleontólogo de la Universidad de Manchester y otro de los autores de la investigación.

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