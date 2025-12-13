Revelan imágenes de un exoplaneta con características “excepcionales”

Revelan imágenes de un exoplaneta que gira alrededor de dos estrellas. Foto: NASA /Calthec

Un grupo de investigadores de la Universidad del Noroeste (Estados Unidos) reveló una serie de imágenes que muestran a un exoplaneta que orbita dos estrellas a una distancia más cercana que cualquier otra registrado hasta ahora.

Según explican los autores del estudio publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, en el cual se detalla este descubrimiento, las características de este planeta son “excepcionales” pues está seis veces más cerca de sus soles que otros exoplanetas de este tipo.

En un comunicado, Jason Wang, de la Universidad del Noroeste y autor principal del estudio, aseguró que “de los 6.000 exoplanetas que conocemos, solo una pequeña parte orbita alrededor de binarias. De ellos, solo tenemos una imagen directa de unos pocos, lo que significa que podemos tener una imagen de la binaria y del propio planeta. Capturar imágenes tanto del planeta como de la binaria es interesante porque es el único tipo de sistema planetario en el que podemos rastrear al mismo tiempo la órbita de la estrella binaria y la del planeta en el cielo”.

Este hallazgo ocurrió mientras el equipo de investigadores revisaba información tomada hace una década por el Imaginador Planetario Gemini (GPI), un instrumento especializado diseñado para capturar imágenes de planetas lejanos al bloquear el resplandor de sus estrellas.

Al analizar esta información y contrastarla con datos de otros observatorios, los astrónomos identificaron un planeta que parecía seguir la trayectoria de una estrella. Sin embargo, advirtieron que una segunda estrella también influía en su movimiento, lo que los llevó a concluir que se trataba de un planeta que orbitaba alrededor de ambas.

“Las estrellas no están quietas dentro de una galaxia, se mueven Observamos un objeto y luego regresamos tiempo después para ver si cambió de posición. Si un planeta está ligado a una estrella, se moverá junto con ella. A veces, cuando volvemos a observar un ‘planeta’, descubrimos que no se mueve con su estrella. Entonces sabemos que solo era una estrella que pasó por ahí y apareció en la imagen. Si ambos se desplazan juntos, es una señal de que se trata de un planeta en órbita”, explicó Wang.

Tras una serie de análisis, el equipo de más de 50 astrónomos determinó que se trata de un sistema binario, en el que dos estrellas orbitan entre sí, y que el planeta tarda cerca de 300 años en completar una vuelta alrededor de ambas. Vale señalar que el planeta en cuestión, llamado HD 143811 AB b, es enorme, casi seis veces más grande que Júpiter, y está ubicado a unos 446 años luz de la Tierra.

“Estamos deseando seguir observándolos en el futuro a medida que se mueven, para poder ver cómo se desplazan los tres cuerpos por el cielo”, indicó Wang, a través de un comunicado.

