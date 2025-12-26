Revelan nuevos detalles de la evolución de una planta “extremadamente rara”

Balanophora fungosa ssp. fungosa fotografiada en la isla de Ishigaki, al sur de la prefectura de Okinawa, cerca de Taiwán. Foto: Petra Svetlikova

Aunque en el colegio solemos aprender cuáles son las principales características de las plantas, hay científicos alrededor del mundo que estudian algunos de estos organismos para replantearse “lo que realmente significa ser una planta”, dice Kenji Suetsugu, de la Universidad de Kobe, en Japón.

Y es que en Taiwán y Japón se encuentra una planta que dista mucho de lo que hemos aprendido de estas: las especies de Balanophora. Estas, por ejemplo, no son verdes, no se reproducen sexualmente (es decir, son asexuales) y no dependen de la fotosíntesis.

“Las especies de Balanophora son un ejemplo extremo, ya que son plantas no verdes que se alimentan de las raíces de otras. Viven bajo tierra y solo emergen a la superficie durante la temporada de floración; algunas especies incluso se reproducen exclusivamente de forma asexual”, agrega Suetsugu sobre estas especies.

El problema, como reconoce, es que a pesar de varios estudios, se sabe poco sobre su evolución, lo que limita su conocimiento. Por eso, Suetsugu, junto a colegas de otras universidades de Japón y Taiwán, han pasado los últimos años estudiando a estas particulares plantas. Hace unas semanas, publicaron en New Phytologist los primeros resultados de su investigación.

“Estas plantas son raras, dispersas y a menudo se limitan a bosques húmedos y escarpados. Pero los años de experiencia en el estudio de Balanophora, tanto en el laboratorio como en estudios de campo, así como las relaciones duraderas con naturalistas locales, hicieron posible este proyecto”, agrega el investigador.

Frente a la reproducción asexual, los científicos encontraron que se trata de una característica que desarrollaron desde una fase temprana. Aunque los grillos camello y las cucarachas juegan un papel importante en la reproducción de estas especies, la capacidad de crear semillas sin fertilización garantiza su reproducción cuando no hay suficientes parejas o polinizadores.

“Con el tiempo, esta forma de reproducción podría haberse convertido en permanente en algunas especies”, explican los científicos en su estudio.

Otro de los hallazgos clave está relacionado con el plastidio, un orgánulo membranoso que juega un rol clave en la fotosíntesis. En las Balanophora, el genoma plastidial es “extremadamente reducido”.

“Es emocionante ver hasta qué punto una planta puede reducir su genoma plastidial, lo que a primera vista parece indicar que el plastidio está a punto de desaparecer. Pero al observar más de cerca, descubrimos que muchas proteínas siguen siendo transportadas al plastidio, lo que demuestra que, aunque la planta haya abandonado la fotosíntesis, el plastidio sigue siendo una parte vital del metabolismo de la planta”, apunta Suetsugu.

Sin embargo, como recuerda Petra Svetlikova, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, otra de las científicas que hizo parte del estudio, “la mayoría de los hábitats conocidos de Balanophora están protegidos en Okinawa, pero las poblaciones se enfrentan a la extinción debido a la tala y la recolección no autorizada”.

“Esperamos aprender todo lo que podamos sobre esta fantástica y antigua planta antes de que sea demasiado tarde. Nos sirve como recordatorio de cómo la evolución sigue sorprendiéndonos”, concluye Svetlikova.

