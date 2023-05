Saturno destrona a Júpiter y ahora es el planeta con más lunas en el sistema solar

Las lunas de este planeta varían en su tamaño, algunas son similares a un estadio. Sin embargo, la más grande es Titan, que supera a Mercurio. Foto: NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE

Científicos de la Unión Astronómica Internacional anunciaron en la revista New Scientist la identificación de 28 nuevos satélites naturales alrededor de Saturno, llegando a la cifra de 117 lunas y superando a Júpiter.

El apodo del planeta con más lunas suele variar entre estos dos. En febrero de este año, el Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en inglés) reportó 12 nuevas lunas de Júpiter, para un total de 95, mientras que Saturno tenía 89. Pero el récord de Júpiter duró apenas unos meses.

El caso de Saturno es particular debido a los anillos que lo rodean y que, conformado por trozos de hielo y roca, no se consideran lunas. De acuerdo con la Nasa, “las lunas dan forma, contribuyen y también recolectan material de los anillos y la magnetosfera de Saturno”.

Las lunas de este planeta varían en su tamaño, algunas son similares a un estadio. Sin embargo, la más grande es Titan, que supera a Mercurio. La Nasa explica que “de todos los lugares del sistema solar, Titán es el único además de la Tierra que se sabe que tiene líquidos en forma de ríos, lagos y mares en su superficie”. Además, es la segunda luna más grande del sistema solar, después de Ganímedes (de Júpiter).

Además de Titan, otra de las lunas de Saturno que causa interés es Encelado, por la cual la Nasa trabaja desde 2019 en el robot EELS (Exobiology Extant Life Surveyor) para explorar el océano que hay bajo su corteza helada.

Según Matthew Robinson, director del proyecto EELS, el robot “tiene la capacidad de ir a lugares donde otros robots no pueden ir. Aunque algunos robots son mejores en un tipo particular de terreno u otro, la idea de EELS es la capacidad de hacerlo todo. Cuando vas a lugares donde no sabes lo que encontrarás, quieres enviar un robot versátil y consciente de los riesgos que esté preparado para la incertidumbre y que pueda tomar decisiones por sí mismo”. (Lea: El jabón podría hacer a los humanos más atractivos para los mosquitos)

