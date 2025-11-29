¿Qué significa que el volcán Puracé esté ahora en Alerta Naranja? Esto dice el SGC

La Alerta Naranja, justamente en donde ahora está el Puracé, corresponde a un aumento considerable de la actividad, muy por encima de los niveles del estado anterior. Foto: SGC/UNGRD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este sábado a la opinión pública que el volcán Puracé pasó de estado de alerta Amarilla a Naranja. ¿Qué significa esto?

Desde el 14 de septiembre de 2023, Colombia adoptó un nuevo sistema para comunicar la actividad volcánica. Este cambio reemplazó la antigua clasificación basada en “niveles de actividad” por un esquema más claro y directo: estados de alerta volcánica. La idea era mejorar la comunicación con las autoridades y las comunidades, y facilitar la articulación entre todas las entidades responsables de la gestión del riesgo. Este nuevo modelo fue analizado y aprobado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), trabajado de forma conjunta con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y socializado con el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo.

Puede ver: Alerta Naranja en el volcán Puracé: UNGRD activa sala especial de monitoreo y seguimiento

Con el nuevo modelo, la Alerta Verde representa un volcán activo pero en reposo, sin superar niveles bajos en los parámetros monitoreados. Pueden verse manifestaciones ligeras como gases, olores o pequeños sismos, pero sin implicaciones mayores.

La Alerta Amarilla indica que el volcán comienza a mostrar cambios. Aumenta la sismicidad, la superficie puede deformarse y la salida de gases o la temperatura de fuentes termales puede incrementarse. Incluso pueden presentarse pequeñas emisiones de ceniza o explosiones menores. Este nivel implica prepararse: fortalecer planes de emergencia, realizar simulacros y, en algunos casos, restringir el acceso a la parte alta del volcán.

La Alerta Naranja, justamente en donde ahora está el Puracé, corresponde a un aumento considerable de la actividad, muy por encima de los niveles del estado anterior. Se incrementa la sismicidad tanto por fractura de rocas como por movimiento de fluidos, las emisiones de gases y ceniza pueden volverse más frecuentes y algunas explosiones pueden expulsar material que representa riesgo para personas y estructuras cercanas. También pueden observarse domos que luego colapsan, lahares pequeños o deformaciones marcadas del terreno. En este estado se deben definir zonas de posible evacuación, fortalecer planes de alistamiento y reforzar la comunicación a todo nivel.

Finalmente, la Alerta Roja es la máxima alerta en el seguimiento y evaluación que hace el SGC y se establece cuando la actividad del volcán llega a su punto máximo, con variaciones importantes en múltiples parámetros. La erupción puede estar ocurriendo o ser inminente. Las columnas eruptivas pueden alcanzar grandes alturas, generar corrientes piroclásticas, destruir domos, formar lahares extensos y afectar significativamente la vida, el ecosistema y la infraestructura. En esta fase, la respuesta debe ser inmediata.

Puede ver: ¿Solo los humanos pueden seguir el ritmo musical? Los macacos también pueden hacerlo

Esto lo que significa es que, aunque el Puracé está dando señales claras de inestabilidad —con más sismos, mayor energía liberada y emisiones continuas de gases y ceniza—, el escenario, por ahora, no apunta a una erupción inmediata. Sí implica, sin embargo, un riesgo mayor que obliga a las autoridades y comunidades a estar atentas y preparadas.

Actualmente, Colombia tiene nueve volcanes en Alerta Amarilla (entre ellos, el Ruíz, el volcán Nevado del Tolima, el volcán Nevado Santa Isabel, entre otros). El Puracé es el único que actualmente está en Naranja. El SGC informó que mientras se mantenga así, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos disminuya con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no implica que el volcán haya retornado a un estado de actividad estable. Para retornar a un estado de alerta menor (Amarilla) se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬