SGC registra tres emisiones de ceniza del volcán Puracé en 24 horas

La más reciente emisión de ceniza fue corroborada por habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé. Foto: SGC

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que desde las 2:00 p.m. del pasado 8 de agosto y hasta la tarde de hoy, 9 de agosto, se registraron tres emisiones de ceniza, con una altura máxima de 300 metros, del volcán Puracé. La más reciente fue corroborada por habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé, además de que se recibieron reportes de caída de ceniza desde la vereda Cobaló.

La entidad informó que se mantiene el registro sísmico bajo el cráter del volcán asociado con la dinámica de los fluidos en los conductos volcánicos. “La sismicidad asociada al fracturamiento de roca ha permanecido en valores muy bajos, tanto en número como en magnitud, y se ha localizado entre 1 y 2 kilómetros por debajo del cráter”, apuntó el SGC. Por el momento, no ha habido reportes de anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter.

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Por otro lado, de acuerdo con el monitoreo de los gases, los valores de flujo de dióxido de azufre (SO₂) permanecen por encima del promedio conocido para este volcán y las detecciones satelitales siguen mostrando concentraciones importantes de este gas en la atmósfera, con una dispersión hacia el noroccidente del volcán. También continúa el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

Los registros que ha hecho el SGC durante los últimos días en el volcán son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento. De acuerdo con la entidad, los valores representan una alteración importante en su dinámica, por lo que el volcán continúa en estado de alerta naranja.

“Mientras se mantiene el estado de alerta naranja, es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para realizar el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”, aclaró el SGC.

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Por el momento, las recomendaciones son no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que, de forma repentina, pueden presentarse emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo para las personas. El SGC también recomienda seguir la evolución de esta actividad a través de los boletines diarios y la información publicada en sus canales oficiales. También pidió seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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