Sí, hubo un aumento de sismos asociados al volcán Puracé, pero no cambia la alerta naranja

Registro de la cámara al norte del volcán Puracé. Foto: SGC

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Este fin de semana el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un par de boletines sobre el estado del volcán Puracé que han generado algunos titulares que, para cualquiera que los lea, pueden parecer terroríficos.

“Preocupación en Totoró por un ‘enjambre sísmico’”; “Volcán Puracé registra 58 temblores: el SGC explica que hay rocas fracturándose”; “Servicio Geológico Colombiano emite boletín extraordinario por ‘enjambre’ de temblores en Volcán Puracé”, fueron algunos de ellos.

Es cierto que el SGC detectó un “incremento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca”, así como en la energía liberada, especialmente en unos puntos al nororiente del volcán. También es cierto que se presentaron algunos sismos que fueron registrados en los municipios de Puracé, Totoró, Sotará y Popayán.

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Además, como viene sucediendo en las últimas semanas, hubo dos emisiones de ceniza, y como llovió en la parte alta del volcán, descendieron algunos flujos de lodo que también arrastraron cenizas volcánicas.

Pero, como aclaró Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO), este tipo de actividad “se puede presentar dentro de la zona de influencia volcánica, donde se encuentran estructuras de falla que pueden interactuar con el sistema volcánico.

También, dijo, “es importante recordar que los demás parámetros de monitoreo volcánico permanecen dentro de los niveles que han sido reportados los últimos días”.

El domingo, además, el SCG explicó que “valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante las últimas semanas corresponden a los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica”.

Pero aún así se mantiene la alerta naranja que la entidad declaró hace varias semanas.

“En las últimas horas se han registrado cerca de 472 eventos sísmicos asociados al fracturamiento de roca, principalmente al nororiente del volcán Puracé. Se mantiene la alerta naranja”, reiteró la UNGRD.

Sin embargo, aclaró el SGC que es muy posible que los niveles de actividad del volcán disminuyan, con respecto a los días o semanas anteriores, pero no implica, de ninguna manera que el volcán haya retornado a un nivel estable.

La recomendación que hace la entidad a los pobladores es que no se acerquen a los cráteres ni del Puracé, ni del Piocollo y el Curiquinga y tampoco a la cabecera de sus ríos. De igual forma, les aconseja informarse por los canales oficiales.

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