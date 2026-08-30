La NASA lanza el telescopio Nancy Grace Roman y abre una nueva ventana para ver el universo

Fotografía en la que se observa el telescopio Nancy Grace Roman, de la NASA. Foto: EFE - Sydney Rohde (Rocz)

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A bordo de un cohete Falcon Heavy de la compañía SpaceX, fue lanzado con éxito la nueva gran apuesta de la NASA para estudiar el Universo: el telescopio Nancy Grace Roman, llamado así en honor a una de las más figuras más reconocidas de la astronomía en Estados Unidos.

El lanzamiento se hizo a las 6:26 a.m. (hora colombiana) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos. Si no hay ningún contratiempo, la idea es que viaje hasta el punto Lagrange L2, ubicado a a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, desde donde tendrá la gran misión de mapear millones de galaxias y buscar nuevos exoplanetas (se espera que revele unos cien mil).

De hecho, con un campo de visión mucho más amplio que el del telescopio Hubble, el Nancy Grace Roman construirá el mapa 3D más completo de la distribución de galaxias y cúmulos de galaxias en todo el universo.

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Otro de sus principales objetivos será ayudar a entender la llamada energía oscura que constituye, aproximadamente, el 68% del contenido del Universo.

“Román podrá observar muchas partes del universo en distintas épocas. Puede ver cómo eran antes y cómo han cambiado. Eso nos dará información para entender qué es la materia oscura y la energía oscura y confirmar si ha ido cambiando o no”, dijo a El Espectador Begoña Vila, astrofísica de la NASA.

De acuerdo con la agencia espacial, apenas conocemos alrededor del 5 % de todo lo que compone el universo. Del 95 % restante, cerca del 27 % corresponde a materia oscura y el 68 % a la energía oscura.

Para decirlo en otras palabras, este sofisticado artefacto, en el que la agencia estadounidense ha estado trabajado unos 15 años, funcionará como una cámara panorámica ubicada a una distancia de cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

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“Muy poco estará fuera del alcance de Roman”, había señalado la NASA. “Obtendremos una enorme cantidad de información nueva sobre el universo en muy poco tiempo”, dijo Julie McEnery, científico principal del proyecto en el Centro Goddard.

Nancy Grace Roman tiene un peso de 8.000 kilogramos y mide 12,7 metros de largo y un poco más de 4,4 metros de ancho. Para fabricarlo, se invirtieron en él alrededor de USD 4.300 millones (dólares).

Antes de que lo lanzaran al espacio, Vanessa Bailey, científica del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, resumió en una rueda de prensa por qué será tan emocionante tener este nuevo telescopio en el espacio: “No tenemos ni la menor idea de lo que vamos a encontrar. Nunca hemos visto las partes del universo que vamos a observar con Roman”.

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