Siga en vivo el regreso de la nave espacial Dragon de SpaceX a la Tierra

(Imagen de referencia) Dragon llegó a la Estación Espacial Internacional el 17 de mayo, por lo que completó casi un mes allí. EFE/NASA. Foto: EFE - NASA

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Alrededor del mediodía de este martes, 16 de junio, la nave espacial Dragon, de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, iniciará su viaje de regreso a la Tierra, en una maniobra que será transmitida por los canales oficiales de la NASA.

La transmisión del desacoplamiento del Dragon de la Estación Espacial Internacional empezó en el canal de YouTube de la NASA. El evento inició a las 10:45 a. m. y se espera que 20 minutos más tarde inicie el desacoplamiento.

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La nave partirá desde uno de los módulos de la Estación Espacial Internacional, el complejo habitable que se encuentra en la órbita baja del planeta, a unos 400 kilómetros de la superficie.

“La NASA y sus socios internacionales recibirán muestras y equipos para la investigación científica, ya que la nave espacial Dragon de SpaceX tiene previsto partir de la Estación Espacial Internacional el martes 16 de junio para su regreso a la Tierra”, dijo la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

A bordo de la nave, según informó la agencia espacial, vienen miles de kilos de carga. Dragon traerá a la Tierra muestras y equipos tecnológicos que serán objeto de investigación científica. Dentro de estos análisis podría haber avances importantes para exploración espacial futura, de acuerdo con la NASA.

“Tras su partida el 16 de junio, la nave espacial reingresará a la atmósfera terrestre el miércoles 17 de junio, antes de amerizar frente a la costa de California aproximadamente a las 5:08 a. m. (7:08 a.m. de Colombia). La NASA no transmitirá el amerizaje en directo, pero publicará actualizaciones en su blog de la estación espacial”, señaló la agencia espacial.

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