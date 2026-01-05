Siguen los sismos y emisión de ceniza: esto dice el más reciente boletín del volcán Puracé

Situación del volcán Puracé, 6 de enero de 2026. Foto: SGC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) sigue informando sobre el estado del volcán Puracé, que hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, y que desde el 29 de noviembre se encuentra en alerta naranja. De acuerdo con la entidad, en los últimos días se han seguido registrando sismos, de los cuales siete estuvieron vinculados a emisiones de ceniza.

En el más reciente boletín, del 5 de enero, el SGC informó que los sismos se localizan bajo el cráter del volcán Puracé, a profundidades inferiores a 1 km, y están asociados con la liberación de gases volcánicos hacia la atmósfera. Estos movimientos están relacionados “con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico”, según el SGC.

(Le puede interesar: En fotos: así se vio la primera superluna de 2026, la luna del lobo)

Sobre las columnas de ceniza, la entidad explicó que se dispersaron principalmente hacia el norte y noroccidente, de acuerdo con la dirección de los vientos, alcanzando los 800 metros sobre la cima del volcán. “Se mantienen las emisiones de dióxido de azufre (SO2) hacia la atmósfera, y las temperaturas altas en la zona del cráter siguen siendo similares a las registradas en días anteriores”, agregan.

En los volcanes Curiquinga y Piocollo también se ha identificado desgasificación a través de las grietas en los cráteres sin que se haya detectado emisión de ceniza.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

Según el SGC, para regresar al estado de alerta Amarilla (que significa mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen.

Por el momento, las recomendaciones son no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como a sus alrededores; seguir atentamente la evolución del proceso; y seguir las instrucciones de las autoridades locales y departamentales.

👩‍🔬📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia?Te invitamos a verlas enEl Espectador.🧪🧬