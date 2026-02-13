Temblor en Colombia: sismo de magnitud 4,7 sacude Chocó

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Colombia. /Getty Foto: Getty Images - Furchin

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), por medio de sus redes sociales, informó que sobre las 6:40 de la mañana se reportó un fuerte sismo en Chocó. De acuerdo con la entidad, fue de magnitud 4,7 y 105 kilómetros de profundidad.

El epicentro de este sismo, añadió la entidad, fue San José del Palmar, en Chocó. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales o personas heridas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-02-13, 06:40 hora local Magnitud 4.7, Profundidad 105 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/n3nm2sOdk5 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 13, 2026

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como hemos explicado en estas páginas, Colombia es un país donde tiembla con frecuencia, por lo que es clave construir una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Por esta razón y ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, director del SGC, es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(...) y construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Una de las razones que explican por qué Colombia es sísmicamente activo es debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio.

Sin embargo, como explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60 % de los sismos de Colombia. De acuerdo con el SCG, cerca de Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Rumanía) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Es posible predecir un sismo?

No es posible predecir un sismo con antelación. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

Estos sistemas solo funcionan si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono.

