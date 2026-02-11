Emergencia en Córdoba: proponen usar regalías no ejecutadas, lo que afectaría a Minciencias

En Córdoba, uno de los departamentos más golpeados, hay más de 140.000 personas damnificadas. Foto: AFP - STRINGER

Durante el Consejo de Ministros realizado en Montería (Córdoba), el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Nicolás García Bustos, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechar, plantearon una propuesta para atender la emergencia que atraviesa el departamento a raíz de las intensas lluvias.

García Bustos y Zuleta Bechar sugirieron que, ante una eventual declaratoria de emergencia económica y ambiental, una alternativa “para la atención, mitigación y restablecimiento de las zonas afectadas podría ser la utilización de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías en las carteras ministeriales”.

De acuerdo con la FND, los recursos disponibles superarían los COP 6 billones, correspondientes a saldos no ejecutados en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con COP 1,5 billones, y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con COP 4,6 billones.

Durante el consejo, Zuleta Bechar aseguró que no se oponen a la declaratoria de emergencia, sino que, por el contrario, buscan alternativas adicionales de financiación, pues, según dijo, “hoy existen importantes bolsas de recursos que no se están utilizando. Estos fondos pueden destinarse a la estructuración de proyectos que impulsen la recuperación económica de sectores estratégicos y permitan atender emergencias en los territorios”.

Actualmente, miles de familias han resultado afectadas por las inundaciones que se presentan en varias zonas del país. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), más de 58.000 familias han sido impactadas y unas 35.000 hectáreas permanecen inundadas.

Solo en Córdoba, uno de los departamentos más golpeados, hay más de 140.000 personas damnificadas, de acuerdo con cifras entregadas por el gobernador Zuleta.

Frente a la reducción presupuestal que ha sufrido en 2025 y 2026, el Ministerio de Ciencia ha señalado que aún cuenta con recursos provenientes del Sistema General de Regalías destinados al sector científico. Estos fondos, que provienen de las contraprestaciones que pagan las empresas al Estado por la explotación de petróleo, gas y carbón, destinan por ley el 10 % de la bolsa de inversión a ciencia, tecnología e innovación.

Se trata de recursos que tradicionalmente se utilizan para abrir convocatorias públicas, en las que participan universidades, centros de investigación y grupos científicos de distintas regiones del país.

Hace un par de meses, Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, explicaba algunas de las implicaciones que tendría suplir el presupuesto con el dinero de las regalías. “Han tratado de decir que el bajo presupuesto se reemplaza con las regalías, pero por su reglamentación y sus objetivos no podrán soportar a la comunidad de grupos de investigación que quedan sin ninguna posibilidad de acceder a recursos”, argumentaba.

A estas complicaciones se suma la baja ejecución de los recursos provenientes de regalías. En los últimos dos años, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencias, aprobó solo el 13 % de los COP 3 billones disponibles para el período 2023-2024, es decir, COP 422.000 millones.

