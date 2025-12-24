Tome nota: estos son los acontecimientos científicos que debe tener en cuenta para 2026

Las misiones lunares también tienen un espacio en la agenda científica del próximo año. Entre los planes de la NASA está que la misión Artemis II envíe a cuatro astronautas a la órbita lunar. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La revista Science publicó la lista de los eventos científicos más relevantes que tendrán lugar el próximo año. De acuerdo con la publicación, estos “avances darán forma a la investigación en 2026”. Lo primero que señaló la revista es que el próximo año podría traer incluso los primeros avances científicos significativos de la inteligencia artificial.

Es probable que, para el próximo año, las herramientas de inteligencia artificial integren grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) con el objetivo de realizar procesos complejos de varios pasos y emplearse en muchas más tareas, algunas de ellas sin supervisión de las personas.

De acuerdo con Science, “los enfoques más recientes se centran en el diseño de modelos de inteligencia artificial a pequeña escala que aprenden de un conjunto limitado de datos y pueden especializarse en la resolución de problemas de razonamiento específicos”. Lo clave de estos sistemas, añade la revista, es que no generan textos, sino que procesan representaciones matemáticas de la información.

Otro de los avances que se espera para el próximo año son dos ensayos clínicos destinados a desarrollar terapias génicas personalizadas para niños con trastornos genéticos raros. Estos ensayos se centrarán en el tratamiento de KJ Muldoon, un bebé con un trastorno metabólico raro, quien recibió una terapia CRISPR adaptada para corregir la mutación específica que le causa la enfermedad.

Hasta ahora, entre los planes del equipo de investigación está solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para realizar un ensayo clínico en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos).

También se espera que, el próximo año, en el Reino Unido se publiquen los resultados de un ensayo de un único análisis de sangre que detecta cerca de 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan los síntomas. “La prueba analiza fragmentos de ADN que las células cancerosas liberan en la sangre y puede identificar el tipo de tejido u órgano del que proviene la señal”, detalla la revista.

Las misiones lunares también tienen un espacio en la agenda científica del próximo año. Entre los planes de la NASA está que la misión Artemis II envíe a cuatro astronautas a la órbita lunar a bordo de la nave espacial Orión. Asimismo, en agosto, China se prepara para lanzar la siguiente sonda lunar, Chang’e-7.

Además, Japón planea lanzar su misión de exploración de las lunas marcianas (MMX) para visitar los dos satélites del planeta rojo, Fobos y Deimos. La nave espacial recogerá muestras de la superficie de Fobos y las traerá de vuelta a la Tierra en 2031, algo que, hasta el momento, no se ha realizado.

Según la revista Science, la Agencia Espacial Europea planea lanzar su satélite de búsqueda de planetas PLATO hacia finales del próximo año, y la primera misión solar de la India, Aditya-L1, observará el Sol durante el máximo solar.

Finalmente, la comunidad científica espera que el buque chino de perforación oceánica, Meng Xiang, emprenda su primera expedición científica. Su objetivo, se lee en el artículo de Science, es “perforar hasta 11 kilómetros a través de la corteza oceánica hasta el manto terrestre y recolectar muestras, lo que ayudará a los investigadores a comprender cómo se forma el lecho oceánico y qué impulsa su actividad tectónica”.

