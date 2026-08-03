Tres emisiones de ceniza: así se ha comportado el volcán Puracé en las últimas 24 horas

Imagen del volcán Puracé durante la noche del domingo, 2 de agosto. Foto: Servicio Geológico Colombiano

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El volcán Puracé, que hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, permanece en estado de alerta naranja desde el sábado. En las últimas 24 horas, se han registrado tres emisiones de ceniza, actividad sísmica al interior de la montaña y algunas reducciones frente a lo ocurrido el fin de semana.

Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el boletín diario que ha emitido desde que se confirmó el estado de alerta naranja. La entidad aseguró que varios de los indicadores de la actividad del volcán que monitorean se han mantenido en niveles por encima del promedio del Puracé.

“Aunque se ha registrado una disminución en el número de sismos y en las emisiones de ceniza hacia la atmósfera, el monitoreo de los gases muestra que los valores de flujo de dióxido de azufre (SO₂) continúan por encima del promedio conocido para este volcán y que persiste el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo”, indicó el SGC en el documento.

Las tres emisiones de ceniza ocurridas durante las últimas 24 horas han registrado una altura máxima de 500 metros. Su dirección de dispersión, acorde con la de los vientos, ha sido hacia el occidente, por lo que reportó caída de ceniza en las veredas Cristales, Loma Linda y 20 de Julio, del municipio de Puracé, y en la cabecera municipal de Coconuco.

“Los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica, por lo que el volcán continúa en estado de alerta Naranja”, recalcó la entidad.

Durante este período, añadió el SGC, es usual que se reporten variaciones en la actividad, como disminuciones en las emisiones de ceniza o en la actividad interna del volcán. Esto no quiere decir que se haya regresado al estado de alerta amarilla.

Las recomendaciones que han hecho desde el sábado incluyen estar atentos a los canales oficiales de comunicación del Servicio Geológico Colombiano y los organismos de socorro, para evitar la desinformación y mantenerse al tanto de las variaciones en la actividad del volcán.

“Para realizar el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”, concluyó el SGC.

También es importante resaltar que el estado de alerta Naranja no implica que ocurrirá una erupción. Esto solo es inminente cuando el estado de alerta cambia a Rojo. Por eso es crucial el monitoreo que hace el SGC diariamente.

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