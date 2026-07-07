Un cometa que pasa cada 5 años y los anillos de Saturno se podrán ver en el cielo este mes

Aproximadamente cada 15 años los anillos del planeta se ven de perfil, llegando incluso a parecer que desaparecen por completo. Foto: NASA, ESA y el equipo Hubble Heritage (STScI/AURA)

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Durante julio, los amantes de los eventos astronómicos podrán disfrutar de varios acontecimientos que tendrán como protagonistas a la Luna, el cometa 10P/Tempel 2, la Vía Láctea y los anillos de Saturno. Algunos se podrán observar a simple vista, y otros, necesitarán de un telescopio o binoculares.

El primero de los eventos de este mes es la alineación de la Luna con varios planetas, antes del amanecer de los días 11 y 12 de julio. De acuerdo con la NASA, en esas mañanas la Luna en fase menguante sirve de guía para localizar a Marte, mientras Saturno brillará cerca en el cielo matutino.

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También será posible ver a Urano, pero es mucho más tenue, por lo que necesitará binoculares o un telescopio para verlo. La NASA recuerda que Marte aparecerá como un pequeño punto de luz rojiza; Saturno es más brillante y fácil de distinguir, y la Luna es la que facilita la localización de toda la escena.

Dos días después, el 14 de julio, el cometa 10P/Tempel 2 pasará cerca. Este es un cometa de periodo corto, lo que significa que regresa a la parte interior del sistema solar siguiendo una órbita regular. En este caso, vuelve aproximadamente cada cinco años y medio.

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Para observarlo es necesario usar binoculares o un telescopio. La manera de identificarlo es localizar la constelación de Capricornio y buscar un pequeño resplandor difuso en las cercanías; es posible que presente un núcleo central más brillante y una cola corta, ancha y con forma de abanico, según explicó la NASA.

Para tener mayores probabilidades de ver el cometa, lo que recomienda la agencia estadounidense es buscar un lugar oscuro, lejos de las luces artificiales. Lo ideal es hacerlo entre 45 y 60 minutos después del atardecer, cuando el cielo esté totalmente oscuro.

Esa misma noche (la del 14), también será una buena oportunidad para observar la Vía Láctea. Ese día se podrá ver como una banda tenue y de aspecto nuboso que atraviesa el cielo nocturno. La región brillante y difusa de la Vía Láctea señala la dirección del centro galáctico. “Presenta ese aspecto denso porque estamos mirando hacia una de las zonas más pobladas de nuestra galaxia, donde innumerables estrellas brillan tras oscuras nubes de polvo cósmico”, menciona la NASA.

Para localizar la galaxia, hay que buscar en la parte baja del cielo, hacia el sur, un grupo de estrellas con forma de gran gancho o de cola de escorpión, que es justamente Escorpio. La zona brillante y difusa de la Vía Láctea se encuentra cerca de allí, junto a otra agrupación estelar conocida como Sagitario.

Finalmente, a finales de este mes también será posible observar los anillos de Saturno “inusualmente delgados”. A medida que este planeta orbita alrededor del Sol, nuestra perspectiva de sus anillos cambia. Aproximadamente cada 15 años (a mitad de la órbita de Saturno, que dura casi 30 años), los anillos del planeta se ven de perfil, llegando incluso a parecer que desaparecen por completo. El 24 de febrero de 2009, cuando los anillos se encontraban casi de perfil, el telescopio Hubble siguió el recorrido de cuatro de las lunas de Saturno mientras cruzaban frente al gigantesco planeta anillado.

Según la NASA, en las últimas semanas de julio los anillos de este planeta siguen inclinados en un ángulo muy pronunciado con respecto a nuestra línea de visión, lo que hace que parezcan delgados. “Los anillos no están desapareciendo, pero su apariencia desde la Tierra está cambiando. Es un excelente recordatorio de que nuestra perspectiva del sistema solar está siempre en movimiento”, explica la NASA.

Este evento se puede ver a través de un telescopio.

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