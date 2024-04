Un grupo de científicos pide reevaluar la posibilidad de conciencia en más animales

Los insectos son uno de los grupos de invertebrados en los que se estudia la posibilidad de indicadores de conciencia. Foto: EFE - Annaïs Pascual

Un grupo de 39 científicos firmó una declaración en la que piden reevaluar la posibilidad de que algunos animales invertebrados, como los insectos, puedan tener algunos indicadores de conciencia.

El documento fue titulado La Declaración sobre Consciencia Animal de Nueva York. Allí, los científicos reconocen que hay una evidencia abundante sobre los indicadores de conciencia que tienen muchos mamíferos y aves.

Sin embargo, consideran que se ha ignorado la posibilidad de que haya otros animales que puedan tener conciencia. “La evidencia empírica indica, al menos, una posibilidad realista de experiencias de conciencia en todos los vertebrados (incluyendo reptiles, anfibios y peces) y en muchos invertebrados (incluyendo, como mínimo, moluscos, cefalópodos, crustáceos decápodos e insectos)”, escribieron en el comunicado.

La evidencia a la que se refieren se ha encontrado, por ejemplo, en pulpos. Un experimento, escribió la revista Nature al respecto, “demostró que los pulpos (Octopus bocki), al elegir entre dos cámaras, evitaban una en la que previamente habían recibido un estímulo doloroso en favor de otra en la que se les administraba un anestésico. Esto sugiere que experimentan y evitan activamente el dolor, lo que algunos investigadores creen que indica una experiencia consciente”.

La discusión sobre qué es la conciencia, sin embargo, aún no está resuelta en el mundo científico, pues no existen estándares claros para determinar qué tipo de experiencias subjetivas la caracterizan. Con esta carta, los científicos no están afirmando que animales como los reptiles o los insectos tengan conciencia, pero sí que hay una “posibilidad realista” de que la tengan, por lo que debería dedicarse más investigación a resolver esa duda.

“Es irresponsable ignorar esa posibilidad en decisiones que afectan al animal. Deberíamos considerar los riesgos en su bienestar y usar la evidencia para tomar respuestas informadas a esos riesgos”, escribieron los científicos.

Este grupo de investigadores espera que más personas se unan a la declaración y aseguraron que están preparando un compilado detallado de las evidencias científicas que tienen para nutrir la discusión.

