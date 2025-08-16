Una astronauta logró fotografiar una descarga eléctrica desde el espacio

Izquierda: Gigantesco evento de chorro desde la Estación Espacial Internacional, tomado por la astronauta de la NASA Nichole Ayers. (Crédito: Ayers) Derecha: Evento de sprites sobre un rayo, visto desde el espacio. Esta foto fue tomada por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional durante la Expedición 44. Foto: Astronautas de la NASA a bordo de la Expedición 44

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A principios de julio, cuando Nichole Ayers, astronauta de la NASA, se encontraba en la Estación Espacial Internacional, logró presenciar un raro evento lumínico que llamó su atención. En ese momento, Ayers decidió tomar una foto sin tener muy claro de que se trataba.

Cuando empezaron a analizar la imagen encontraron que era una forma rara de Evento Luminoso Transitorio (ELT), conocida como chorro gigante, según confirmó el Dr. Burcu Kosar, investigador principal del proyecto Spritacular, de la NASA, que se ha encargado de estudiar estos eventos.

(Lea: Ya está en órbita el satélite que le seguirá la pista a la calidad del aire)

De acuerdo con la agencia espacial, los chorros gigantes son un potente tipo de descarga eléctrica que se extiende desde la cima de una tormenta hasta la atmósfera superior. “Suelen observarse por casualidad, a menudo por pasajeros de aerolíneas o captados accidentalmente por cámaras terrestres que observan otros fenómenos”, mencionan.

Desde el proyecto Spritacular, han logrado confirmar 373 observaciones desde 21 países. La más reciente fue la de Ayers y otra tomada el 26 de julio desde Francia.

La NASA explica que los chorros gigantes aparecen cuando las condiciones turbulentas en las cimas de las tormentas permiten que los rayos escapen de ellas y se propaguen hacia el espacio. Ahí crean un puente eléctrico entre la cima de las nubes (aproximadamente 20 km) y la atmósfera superior (aproximadamente 100 km), depositando una cantidad significativa de carga eléctrica.

Cuando recién vieron la imagen de la astronauta, inicialmente pensaron que se trataba de un sprite, otro tipo de TLE más común. Estos suelen ser breves y coloridos destellos de luz que ocurren muy por encima de las tormentas eléctricas en la mesosfera, a unos 80 kilómetros sobre la superficie terrestre. A diferencia de los chorros gigantescos, que brotan hacia arriba directamente de las cimas de las nubes de tormenta, los sprites se forman de forma independiente, a mucha más altura en la atmósfera, tras la caída de potentes rayos.

Desde la ciencia sigue investigando los Eventos Luminosos Transitorios, pues como lo menciona la NASA, aún son “un zoológico oculto de actividad atmosférica que se desarrolla sobre las tormentas”.

👩‍🔬📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia?Te invitamos a verlas enEl Espectador.🧪🧬