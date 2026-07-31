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Una enorme cantidad de basura espacial cae a la Tierra cada semana

Mientras miles de satélites se ponen en órbita cada año, también crece la cantidad de basura espacial que regresa sin control. Hace una década la Fuerza Espacial de Estados Unidos emitió alertas por 110 objetos, y ahora ya va en más de 800.

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Selam Gebrekidan / The New York Times
31 de julio de 2026 - 06:00 p. m.
El año pasado se lanzaron más de 300 cohetes, casi cuatro veces más que hace una década. EFE/ RAGUL KRISHNAN
El año pasado se lanzaron más de 300 cohetes, casi cuatro veces más que hace una década. EFE/ RAGUL KRISHNAN
Foto: EFE - RAGUL KRISHNAN

Una tarde de diciembre, el cielo se desgarró y un pedazo de metal en llamas, más ancho que un autobús escolar, cayó a toda velocidad.

Sonó más fuerte que un trueno cuando se estrelló en un terreno agrícola y asustó a todos en el pueblo de Mukuku, a unas tres horas al sur de Nairobi, Kenia.

“La gente pensaba que era el fin del mundo”, dijo John Mukunuu, quien vive cerca.

Por Selam Gebrekidan / The New York Times

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