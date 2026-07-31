Una enorme cantidad de basura espacial cae a la Tierra cada semana

El año pasado se lanzaron más de 300 cohetes, casi cuatro veces más que hace una década. EFE/ RAGUL KRISHNAN Foto: EFE - RAGUL KRISHNAN

Una tarde de diciembre, el cielo se desgarró y un pedazo de metal en llamas, más ancho que un autobús escolar, cayó a toda velocidad.

Sonó más fuerte que un trueno cuando se estrelló en un terreno agrícola y asustó a todos en el pueblo de Mukuku, a unas tres horas al sur de Nairobi, Kenia.

“La gente pensaba que era el fin del mundo”, dijo John Mukunuu, quien vive cerca.