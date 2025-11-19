Una estatuilla de 12.000 años revelaría un giro en la forma en que los humanos contamos historias

En particular, los investigadores manejan la hipótesis de que este tipo de estatuillas eran utilizadas en rituales de comunidades humanas hace miles de años. Foto: Laurent Davin

Un grupo de científicos encontró lo que sería la representación más antigua conocida de un encuentro entre un humano y un animal. Esta representación, condensada en una estatuilla de arcilla de unos 12.000 años, sería, según los investigadores, una escena que marcaría un punto de inflexión en la forma en que los seres humanos cuentan sus historias.

Según explican los autores en el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se trata de una “figurilla de arcilla procedente del suroeste de Asia que retrasa la aparición de varias innovaciones fundamentales en la expresión simbólica humana. Este objeto es tanto la representación naturalista más antigua de una mujer en el suroeste de Asia como la figurilla más antigua que representa una interacción entre humanos y animales”.

En la estatuilla, según el análisis multidisciplinario de los investigadores, se ve a un ganso sobre la espalda de una mujer, en la que la cabeza del animal se encuentra cerca de la cara de la persona.

El objeto, que cabe en la palma de la mano de un adulto, fue hallado en una estructura de piedra en un yacimiento arqueológico conocido como Nahal Ein Gev II, en el norte de Israel. Sobre las comunidades que habitaron este punto hace 15.000 años, se sabe que vivían en pequeñas aldeas, y que cazaban diferentes tipos de animales de la zona.

“Es notable que la interacción representada no está relacionada con la caza, sino que presenta una escena mitológica entre un humano y un pájaro, en consonancia con un sistema de creencias animistas”, indican los autores del estudio. “La figurilla da testimonio de innovaciones artísticas, como la manipulación del volumen de la arcilla y la luz para crear perspectiva, lo que presagia técnicas que se popularizarán en el Neolítico temprano posterior”.

Una de las conclusiones del estudio es que las creencias espirituales y sus representaciones habrían empezado mucho antes de lo pensado en la historia de la humanidad, y, en este proceso, el manejo de la arcilla habría facilitado la creación de nuevas expresiones.

“Mediante análisis tecnológicos, arqueométricos y dermatoglíficos, demostramos que esta singular figurilla fue meticulosamente modelada en arcilla utilizando técnicas innovadoras que creaban perspectiva mediante la forma y la luz”, sostienen los autores del estudio. “Las técnicas artísticas y las materias primas utilizadas, así como la escena mitológica representada, aparecen antes que en ejemplos anteriores, presagiando los cambios más monumentales en la expresión simbólica que se producen en los siguientes períodos neolíticos".

En particular, los investigadores manejan la hipótesis de que este tipo de estatuillas eran utilizadas en rituales de comunidades humanas hace miles de años.

