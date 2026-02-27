Una nueva imagen de la Vía Láctea permite ver, como nunca antes, el gas frío

Una vista del gas molecular que hay en el centro de la Vía Láctea, tomada por ALMA. Foto: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/S. Longmore et al. Background: ESO/D. Minniti et al.

Un equipo de astrónomos obtuvo una nueva imagen de la región central de la Vía Láctea, que permite observar con gran detalle el gas frío, la materia prima a partir de la cual se forman las estrellas. La imagen se obtuvo gracias al observatorio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) y permitirá profundizar en la vida de las estrellas presentes en la región más extrema de nuestra galaxia, junto al agujero negro supermasivo que hay en su centro.

De acuerdo con el Observatorio Europeo Austral (ESO), el encargado de operar a ALMA, la región que aparece en la nueva imagen abarca más de 650 años luz. Su nombre es Zona Molecular Central (CMZ por sus siglas en inglés), y allí se logra ver densas nubes de gas, polvo que rodean el agujero negro supermasivo, estructuras de gas de decenas de años luz de diámetro y pequeñas nubes de gas alrededor de estrellas individuales.

“Es un lugar de extremos, invisible a nuestros ojos, pero ahora revelado con extraordinario detalle”, declara Ashley Barnes, astrónoma del observatorio ESO en Alemania.

Ese gas que se puede detallar es gas molecular frío, y gracias a la imagen se logra ver la química que conforma a CMZ: docenas de moléculas diferentes, desde las simples, como el monóxido de silicio, hasta las orgánicas más complejas, como el metanol, la acetona o el etanol, según el observatorio.

“La CMZ alberga algunas de las estrellas más masivas conocidas en nuestra galaxia, muchas de las cuales viven rápido y mueren jóvenes, terminando sus vidas en potentes explosiones de supernovas e incluso hipernovas”, declara el líder de ACES, Steve Longmore, profesor de astrofísica en la Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido).

Estudiar las estrellas que nacen en esta zona, según Longmore, ayuda a entender cómo crecieron y evolucionaron las galaxias. “Creemos que la región comparte muchas características con las galaxias del universo temprano, donde las estrellas se formaban en entornos caóticos y extremos”, agrega.

