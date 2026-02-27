La NASA anuncia otro viaje a la Luna en 2027, pese a que Artemis 2 no ha podido despegar

Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión (arriba) de la misión Artemis II. EFE/Sam Lott/NASA Foto: EFE - Sam Lott

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes, la agencia espacial de Estados Unidos (NASA) hizo un importante anuncio. Desde el próximo año, esperan realizar al menos un aterrizaje en la superficie de la Luna anualmente. Esto quiere decir que, para 2027 se espera una nueva misión al satélite, en el marco del programa Artemis, que aún tiene pendiente el lanzamiento de la segunda misión que realizará un viaje con cuatro astronautas a bordo.

La agencia asegura que quieren lograr el objetivo nacional de que astronautas estadounidenses regresen a la Luna y establezcan una presencia duradera allí. “Esto incluye estandarizar la configuración de los vehículos, añadir una misión adicional en 2027”, escribieron.

(Lea: Desfile planetario de febrero: ¿cuál es el mejor día para ver seis planetas alineados?)

En ese sentido, anunciaron la misión Artemis III, ahora en 2027, que se diseñará para probar sistemas y capacidades operativas en órbita baja terrestre. Esta misión servirá como preparación para el aterrizaje de Artemis IV en 2028, que incluirá un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de las empresas SpaceX y Blue Origin, pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, la verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA).

Por el momento, la NASA no dio más detalles de este viaje, ni de los objetivos específicos de Artemis III, pero aseguró que lo hará próximamente.

“Con la competencia creíble de nuestro mayor adversario geopolítico, que aumenta cada día, necesitamos avanzar con mayor rapidez, eliminar retrasos y alcanzar nuestros objetivos”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

(Le puede interesar: Una “estación espacial” en Colombia)

¿Qué pasó con Artemis II?

El anuncio ocurre en medio de la expectativa por la misión Artemis II que llevará a cuatro astronautas en viaje tripulado alrededor de la Luna. Aunque el lanzamiento estaba previsto inicialmente para no antes del 6 de febrero, la fecha se ha ido posponiendo.

Recientemente, el 25 de febrero, la NASA trasladó el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial ) y la nave espacial Orión al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) para trabajar en el problema del helio descubierto en la etapa de propulsión criogénica provisional, también llamada etapa superior. “Se prepararon para varias acciones, incluido el reemplazo de baterías en el sistema de terminación de vuelo, pruebas de extremo a extremo para los requisitos de seguridad de alcance y más”, explicó la NASA.

Se espera que el cohete lunar Artemis II regrese a la plataforma de lanzamiento 39B a tiempo para el despegue que tiene varias oportunidades en abril: el 1, 3, 4, 5, 6 o 30 de ese mes.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬