Una roca con forma de coral fue vista en Marte

La imagen fue tomada el 24 de julio de 2025. Foto: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/IRAP/IAS/LPG

El rover Curiosity de la NASA observó el pasado 24 de julio una roca que ha llamado la atención por su forma muy similar a la de un coral. La imagen fue compartida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, el encargado de construir el vehículo explorador que cumplió 13 años en Marte, el 6 de agosto.

De acuerdo con el laboratorio, este tipo de rocas están formadas por agua antigua combinada con miles de millones de años de erosión eólica (proceso en el que el viento desgasta y transporta materiales del suelo).

“Curiosity ha descubierto muchas formaciones pequeñas como esta, que se formaron hace miles de millones de años cuando aún existía agua líquida en Marte”, explican desde el JPL. “El agua transportó minerales disueltos a las grietas de la roca y posteriormente se secó, dejando atrás los minerales endurecidos. Eones de arenilla eólica (como depósitos de arena) erosionaron la roca circundante, produciendo las formas únicas que se observan hoy”.

En marzo de 2022, por ejemplo, este mismo rover encontró una roca en forma de flor más pequeña que una moneda.

La más reciente imagen fue tomada por el Microimagen Remoto, parte de su instrumento ChemCam del rover Curiosity. Este fue creado por el Laboratorio Nacional de Los Álamos del Departamento de Energía de Estados Unidos, en Los Álamos, Nuevo México, en colaboración con científicos e ingenieros financiados por la agencia espacial nacional francesa (CNES), la Universidad de Toulouse y la agencia nacional de investigación francesa (CNRS).

Todas las imágenes de estas formaciones ayudan a los científicos a comprender mejor la prolongada historia del agua líquida en el cráter Gale, donde se encuentra el rover.

