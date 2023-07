Video: así se ven 5.000 galaxias que reveló el telescopio James Webb

El video termina en la galaxia de Maisie, que el Webb no había visto anteriormente. Foto: FRANK SUMMERS (STSCI), GREG BACON (STSCI), JOSEPH DEPASQUALE (STSCI), LEAH HUSTAK (STSCI), JOSEPH OLMSTED (STSCI), ALYSSA PAGAN (STSCI)

Desde hace aproximadamente un año, el telescopio James Webb empezó a publicar algunas de las imágenes que ha capturado. Estas no solo sorprendieron a personas de todo el mundo por su aspecto y lo que mostraban, sino que también han aportado al conocimiento científico.

Recientemente, se publicó un video como parte del sondeo Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS). En esta visualización, se muestra cómo el Webb recorre miles de galaxias, desde las que están ubicadas más cerca, hasta las más lejanas, incluyendo una que el telescopio espacial que no había sido visto anteriormente por este.

El recorrido que se muestra en la visualización es en una pequeña parte de la región conocida como la Franja de Groth Extendida. Esta se encuentra entre las constelaciones de la Osa Mayor y Boötes, que fue observada originalmente por el telescopio espacial Hubble entre 2004 y 2005. (También puede leer: ‘No planeamos robar trabajos’: esto dijeron robots en cumbre de inteligencia artificial)

La agencia espacial estadounidense, la Nasa, explicó que aunque la Franja de Groth Extendida contiene alrededor de 100.000 galaxias, la visualización se centró en aproximadamente 5.000. Las galaxias más cercanas están a “unos pocos miles de millones de años luz de la Tierra”. Por su parte, las más alejadas dan cuenta de diferentes etapas de la historia y evolución del universo.

En el video, cada segundo equivale a viajar 200 millones de años luz en el conjunto de datos, y ver 200 millones de años más en el pasado, explicó la Nasa. Al final, acaba en la galaxia Maisie, que se formó hace unos 13.400 millones de años.

Esta galaxia particularmente interesó a los astrónomos porque no solo es una de las primeras galaxias brillantes y extremadamente distantes que detectó el telescopio, sino que también es un ejemplo de una galaxia primitiva que solo Webb pudo ver. “Esto se debe a que los instrumentos de Webb pueden captar la luz de estas galaxias primitivas, que ha sido desplazada a longitudes de onda infrarrojas por la expansión del universo”, precisó la agencia espacial estadounidense.. (Le puede interesar: Identifican un exoplaneta que es ‘como un espejo’)

“Este observatorio nos permite estudiar todo este periodo de tiempo”, afirmó en un comunicado Rebecca Larson, del Instituto de Tecnología de Rochester (Nueva York), una de las investigadoras del estudio. “Antes no podíamos estudiar galaxias como la de Maisie porque no podíamos verlas. Ahora, no solo somos capaces de encontrarlas en nuestras imágenes, sino que podemos averiguar de qué están hechas y si difieren de las galaxias que vemos cerca.”

Steven Finkelstein, de la Universidad de Texas en Austin, investigador principal del programa CEERS, agregó que: “Esta observación superó nuestras expectativas. El gran número de galaxias que estamos encontrando en el universo temprano está en el extremo superior de todas las predicciones.”

