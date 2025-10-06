Viene la semana de los Premios Nobel: esta es la programación del 6 al 10 de octubre

Exterior del lugar donde se suelen entregar los Premios Nobel, en Stocolmo, en Suecia. Foto: AFP - JONATHAN NACKSTRAND

Esta es una de las semanas más esperadas por los científicos alrededor del mundo. También por los escritores y lectores de literatura. Entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre se entregarán los Premios Nobel.

La ceremonia iniciará, como siempre, con la entrega del Nobel de Fisiología o Medicina, que está programada para las 11:30 a.m. (hora local). Eso quiere decir que, a partir de las 4:30 de la mañana, quienes están en Colombia podrán conectarse al anuncio que se hará desde el Instituto Karolinska.

En 2024, ese premio fue para los descubridores del microARN: Victor Ambros y Gary Ruvkun. El jurado, entonces, señaló que ese hallazgo “reveló un principio nuevo de regulación genética que resultó ser esencial para los organismos multicelulares, incluidos los humanos”.

Nobel de Física

Como es costumbre, el martes (7 de octubre) se entregará el Premio Nobel de Física, que siempre suele atraer muchas miradas. Desde las 4:45 a.m. (hora en Colombia) se podrá seguir la transmisión de la Academia, que se hará desde Estocolmo, en Suecia.

El año pasado ese galardón fue para John J. Hopfield, profesor jubilado de la Universidad de Princeton, y Geoffrey E. Hinton, profesor emérito de la Universidad de Toronto, “por descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales”. En otras palabras, estos investigadores sentaron las bases de la inteligencia artificial.

Nobel de Química

El miércoles, 8 de octubre, el turno es para los químicos. A las 4:45 a.m. (hora colombiana), la Real Academia Sueca de Ciencias anunciará a los ganadores (o ganador) del Premio Nobel de Química.

El del 2024 fue otorgado a varios científicos: David Baker, de Estados Unidos, recibió la mitad del premio por su trabajo en el diseño computacional de proteínas, que permite crear proteínas con funciones específicas desde cero. Esto tiene importantes aplicaciones en la medicina y la biotecnología, como en el desarrollo de nuevos medicamentos y materiales sintéticos.

La otra mitad fue compartida por Demis Hassabis, de Reino Unido, y John M. Jumper, de EE. UU., los creadores de AlphaFold, una inteligencia artificial desarrollada por DeepMind que ha transformado la predicción de la estructura de las proteínas.

Nobel de Literatura y de Paz

El Nobel de Literatura, otro de los más esperados por el público en general, será anunciado el jueves, 9 de octubre, desde las 6 a.m. (hora en Colombia). En del año pasado fue para la surcoreana Han Kang, “por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

Por último, se anunciará el Nobel de Paz. Será el viernes, 10 de octubre, a las 4 a.m. (hora en Colombia). En 2024 fue entregado a Nihon Hidankyo, una organización japonesa de sobrevivientes de las bombas atómicas, “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar mediante testimonios de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse”.

