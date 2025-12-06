Volcán Puracé: Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja

(Imagen de referencia) Entre los principales eventos detectados como parte del monitoreo, se reportó, a las 6 de la mañana de este sábado, una emisión de ceniza que alcanzó una altura superior a los 700 metros sobre la cima del volcán. Foto: SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informaron, este sábado 6 de diciembre, que el volcán Puracé se mantiene en estado de alerta naranja.

“Desde la publicación del boletín extraordinario de este viernes y hasta el momento de esta publicación, se mantiene el registro de sismicidad asociada al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, localizada principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y relacionada con la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera. Adicionalmente, se presenta tremor continuo”, indicó el SGC, a través de un comunicado.

Entre los principales eventos detectados como parte del monitoreo, se encuentra una emisión de ceniza que alcanzó una altura superior a los 700 metros sobre la cima del volcán, que se registró a las 6 de la mañana de este sábado. En las últimas horas, según el SGC, se registraron seis emisiones de este tipo desde el cráter del volcán Puracé.

Frente a esto último, se aclaró que la cantidad de SO₂ (dióxido de azufre) emitido se mantiene dentro del rango de valores observado en semanas anteriores.

“Aunque el volcán sigue en alerta naranja, su actividad puede subir o bajar por momentos. Una aparente calma no significa que haya vuelto a la normalidad”, precisó la UNGRD, a través de redes sociales. “Equipos técnicos siguen en terreno asesorando al municipio de Puracé en la identificación de zonas de mayor amenaza en el área de operación para priorizar las evacuaciones. Ya se identificaron cuatro alojamientos temporales”.

EL SGC, por su parte, recordó que es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. “Sin embargo, se necesita de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”, explica a través de un comunicado.

A través de este enlace puede ver el más reciente boletín en torno a la actividad del Puracé por parte del Servicio Geológico Colombiano.

