Acuerdo de Paz: admiración desde afuera y rechazo desde adentro (Opinión)

Firma del acuerdo final para la Paz Foto: Archivo Particular

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El pasado 24 de noviembre se cumplieron diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Paradójicamente, mientras este pacto recibe reconocimiento y respaldo internacional, en Colombia enfrenta cuestionamientos, resistencia política e incluso rechazo de algunos sectores de víctimas. ¿Por qué no se apoya este esfuerzo colectivo para superar el conflicto armado, las graves violaciones a los derechos humanos y se prefiere insistir en el uso de la fuerza, de las armas y el endurecimiento de las penas, estrategias fallidas, que antecedieron al AFP?

Seguramente desde el principio, con la firma del AFP, se concibió de forma idealizada que los problemas estructurales de esta sociedad golpeada, agobiada por el abandono de los gobiernos desaparecerían rápidamente. Por eso, la materialización del AFP —la decisión de abrir un surco hacia la reconciliación, el fortalecimiento de la democracia, la reparación de las víctimas y la construcción de una paz estable y duradera— representa un anhelo por el cambio y un propósito principal. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha transformado en frustración para algunas personas, pues su cumplimiento exigía voluntad política, acciones y recursos de los gobiernos venideros.

La implementación ha estado sometida a las pujas de poder, al extremismo de los partidos políticos, a la enemistad y egoísmo de sus lideres, convertidas en posturas de cada administración. Durante el gobierno de Iván Duque hubo oposición para hacer inviable lo pactado. Con Gustavo Petro regresaron las expectativas, pero continuaron las dificultades para garantizar la vida y la integridad de quienes entregaron las armas y hacer tangibles los compromisos. Incluso propuso un tribunal único de cierre que sustituiría a la JEP. Por su parte, el gobierno de Abelardo De La Espriella ha cuestionado el modelo de justicia transicional, descalificado a la JEP y señalado supuestos problemas de impunidad, efectividad y resultados frente a los cuantiosos recursos invertidos por el Estado para su funcionamiento.

Este escenario contrasta con el respaldo internacional al AFP. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame lo reconoce como uno de los acuerdos más ambiciosos y completos del mundo. La Misión de Verificación de Naciones Unidas continúa acompañando su implementación y la reincorporación de excombatientes; pero por solicitud del actual gobierno, se excluyó de su mandato el seguimiento a la Reforma Rural Integral, lo que genera inquietudes y alertas sobre este componente esencial. Asimismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha respaldado la justicia transicional y destacado la importancia de implementar las sanciones de la JEP y garantizar los derechos de las víctimas.

La contienda electoral, la desinformación, las presiones mediáticas y políticas han profundizado la fractura social. Para algunos, el AFP representa un premio a los criminales y una renuncia del Estado a imponer penas severas; para otros, la justicia transicional restaurativa, con las víctimas en el centro, constituye una alternativa frente al fracaso de las soluciones militares y la impunidad de la justicia ordinaria. Pero el Acuerdo va mucho más allá de la discusión sobre las penas: comprende transformaciones sociales, políticas y económicas indispensables para construir la paz.

También hay resultados que deben reconocerse. El AFP condujo a la desmovilización de las antiguas FARC-EP, permitió la dejación de armas y la reincorporación de miles de excombatientes. Impulsó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), privilegió la distribución de tierras y el desarrollo rural, y fortaleció los mecanismos de verdad, búsqueda de personas desaparecidas, reparación de las víctimas y justicia. La transformación de las FARC en partido político abrió espacios diversos de participación electoral.

No obstante, persisten deudas importantes: la reparación integral y la participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales; la protección de la vida y los derechos de los excombatientes; la culminación de la reforma agraria y una mayor celeridad de la JEP para imponer sanciones y resolver las situaciones jurídicas pendientes, entre otras.

A diez años de su firma, el AFP hay que cumplirlo porque es un pacto que fue avalado por las tres ramas del poder público. Debe asumirse por las autoridades como una política de Estado, no de gobierno. El balance debe ser crítico y sereno, sin desconocer su importancia histórica ni idealizar sus resultados. La paz no puede depender del presidente de turno ni de las disputas partidistas: es una obligación constitucional y una responsabilidad con la nación colombiana.

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