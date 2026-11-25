Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿Cuándo será parte del pasado el 25 de noviembre? (Opinión) Fabiola Calvo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Feminicidios, heridas, amenazas, golpes, violencia emocional, digital, sexual, económica, simbólica, difamación, trata, acciones para coartar su libertad, coartar las decisiones sobre su cuerpo… y podríamos seguir agregando o desagregando.

Violencias en la casa, en la calle, la oficina, el congreso, las salas de redacción, la facultad…sea día o noche, jueves o domingo, diciembre o julio ejercida generalmente por hombres estudiados e iletrados, del campo o la ciudad, viejo o joven, ebrios o no ¿Por qué contra las mujeres? ¿Por qué contra aquello que se feminiza? ¿Por qué ese despreciable ejercicio de poder?

Esto nos dicen las cifras de la Defensoría del Pueblo: entre enero y septiembre de 2026 fueron registrados 118 feminicidios, 91 caso como tentativa de feminicidio, 25 transfeminicidios, 21,723 delitos sexuales (en este total se incluyen 16.450 contra niñas y adolescentes y 4.719 contra mujeres mayores de 18 años y 250 contra personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género no hegemónicas; Lesbianas, Gais y Transgénero (Osignh-LGT).

Por otra parte, el informe presentó que 75.708 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales 62.792 son mayores de edad y 9.611 son niñas y adolescentes. Además, establecen que 619 mujeres Osignh-LGT.

Sin temor a equivocarnos podríamos decir que hay subregistro por la desconfianza de la institucionalidad, desconocimiento de las rutas, existencia de miedo o parálisis frente a los hechos. Y cada uno de estos enunciados daría para políticas públicas, con funcionarios y funcionarias con convicción y con financiación, es decir, necesitaríamos en Estado moderno, simplemente moderno, que aplique cuanto ya tenemos.

El Estado y el gobierno son los mayores responsables de la aplicación de los derechos conquistados en la agenda internacional y los ya existentes en el país, no obstante, el regalo que hoy nos ofrece en el propuesto Plan de Desarrollo es otra forma de violencia, borrar la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a la que le antecedió la C-355 de 2006

La Sentencia no obliga y si otorga el derecho a las mujeres a practicar el IVE si es su decisión, urgencia o necesidad dentro de los criterios establecidos. Quienes hablan de protección de la vida desde la gestación, y lo dicen desde su convicción religiosa, les llamo a una lectura más profunda de la teología y a entender que, así como ellos tienen derecho constitucional a pertenecer o tener una creencia, el resto tenemos el derecho a ejercer y exigir nuestros derechos.

Anunciar una ruta normativa sobre el embarazo, es desconocer la Sentencia. Vendría muy bien políticas públicas en salud y educación, pero ¿puede esperarse de un gobierno mediocre y de extrema derecha?

No tendríamos que tener un 25 de noviembre, un día para hablar de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Puede sonar a quimera, mejor sería tener un día para reunirnos, tomar algo y contar a las nuevas generaciones que “Había una vez…” Sería una parte dolorosa de la historia, pero sería pasado, un nuevo presente y mucha proyección del mañana.

Estaríamos contando con una humanidad que ve a los seres humanos como iguales en derechos, estaríamos dentro de una sociedad que superó todo tipo de violencias para resolver diferencias, seríamos personas que nos hemos transformado. No hablo del cielo, del nirvana, ni de la inexistencia de conflictos, ni tener el mismo color, hablo de la dignidad, hablo del respeto, hablo de una nueva condición humana.

Regresemos del futuro. Los derechos, producto de largas luchas de las mujeres, son parte del presente. Es tarea de quienes tenemos conciencia para nosotras, es compromiso de todas, juntarnos para frenar las intenciones que hoy convoca a la derecha.

No olvidemos que desde el Siglo XVIII hasta 1996, a cuatro años antes del inicio del Siglo XXI, existieron campos de concentración en Irlanda para “mujeres caídas” (madres solteras, huérfanas, prostitutas, víctimas de violencia sexual, jóvenes consideradas rebeldes) sometidas a trabajos forzados. Violencia más violencia y ya no estábamos en el Tribunal de la Santa Inquisición.

Estos sitios llamados “Lavanderías de la Magdalena” fueron regentados por congregaciones católicas. ¿Cuántos seguirán existiendo?

Es posible que necesitemos conocer mucho, actuar más y juntarnos conscientes que somos una diversidad. Un objetivo: Una vida libre de violencias.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.