Las mujeres y el peligro para el establecimiento

¿Qué tal la respuesta de La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo ESMAD, el pasado 8 de marzo en Bogotá y Medellín? Las mujeres se convirtieron en un peligro al exigir aquello que no tienen o respeto por lo que tienen y pueden perder.

Alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de Medellín, Federico Gutiérrez, ¿qué tanto sienten y conocen sobre la feminización de la pobreza, las violencias contra las mujeres, los feminicidios, violaciones, desapariciones, trata, falta de empleo, sus triples jornadas, madres cabeza de familia, el cuidado sobre sus espaldas?

¿Cuál es su escala de valores? ¿Sabe, alcalde Galán, cuántos manoseos, violencia sexual y hasta violaciones han sucedido en el Transmilenio? Las jóvenes tienen rabia contenida. ¿Cuál ha sido la reacción de ustedes? Porque la de las mujeres ha sido transgresora. Rompieron cristales, ¿se equilibra su respuesta con lo que para ellas simboliza la empresa de transporte? En este caso a la institucionalidad le corresponde más conocer causas que buscar culpables, proponer soluciones reales y no agresión policial.

Señor Federico Gutiérrez, ¿sabe usted que Colombia es un país con un conflicto armado, con múltiples actores y alta dosis de misoginia? Ha puesto en peligro la vida e integridad de jóvenes mostrándolas como vulgares delincuentes. ¿Quiere disciplinarlas o un escarnio público? Es como siempre nos han querido tener porque “calladitas se ven mejor”.

Alcalde Gutiérrez, ellas se movilizaron por la urgencia de un cambio en todas las formas organizativas y estructuras de pensamiento que sostienen, reproducen y recrudecen las violencias contra las mujeres, los cuerpos femeninos y feminizados de Medellín.

Las mujeres de la ciudad que usted gobierna denunciaron en las calles las desapariciones de mujeres y el feminicidio como forma extrema de violencia. ¿Ha sentido el dolor y el miedo por ser mujer y/o joven en una ciudad que viven y sienten como insegura? ¿Son razones para que en forma desproporcionada enviara al UNDMO, tomara fotografías a las asistentes en una actitud provocadora? Así no es posible ejercer el derecho a la movilización.

No importó la actividad cultural, las denuncias… La provocación de las mujeres que el gobierno afirmó no fue otra que la denuncia, las exigencias porque ya no piden, exigen y se organizan, marchan y desde la sororidad se hermanan ante la evidencia de represión.

En Colombia su élite es experta en crear conflictos y armados (¿recuerdan aquella VIOLENCIA de los años 50? ¿La parapolítica?). Luego, aunque parezca contradictorio pretende solucionarlos militarmente (por eso estamos como estamos) y cuando el movimiento social o quienes les votaron intentan cambiar el rumbo, actúan igual, con la fuerza. ¿Qué hicieron y cómo actuaron con el estallido social? ¿Por qué actuaron o mejor, confrontaron en forma violenta a las mujeres este 8 de marzo?

Las primeras supresiones en las crisis económicas y los autoritarismos son los derechos de las mujeres. Recordemos cómo en España borraron de un plumazo el Ministerio de la Igualdad en su crisis de 2010 y cómo hoy Argentina, con bastante fanfarronería, Javier Milei quiere enterrar los derechos humanos de las mujeres, derechos humanos.

¿Qué pasó este 8 de marzo con las secretarías de la mujer?

Secretarias, el cargo que ustedes ostentan en Bogotá y Medellín para que promuevan y ejecuten políticas públicas que fortalezcan los derechos de las mujeres y la defensa de los mismos se pone en entredicho. Tal puesto fue producto del trabajo del movimiento de mujeres, no fue un regalo.

Secretarias de la mujer, todo parece indicar que se alejan de las funciones para las cuales fueron creadas las instituciones que presiden. Un llamado: pongan al centro de las políticas los derechos de las mujeres, contribuyan para que el presupuesto no sea por cumplir, el de “una actitud políticamente correcta”, sino un compromiso, un ejercicio de conciencia y dignidad con las mujeres en toda su diversidad.

Las feministas hemos transformado la rabia contenida durante cientos de años en creatividad, simbología, nos hemos ido desprendiendo de la cultura que hemos tenido y nos rodea, buscamos transformar y transformarnos. Somos autocríticas cuando corresponde y lo hacemos desde la autonomía y el respeto, no desde la imposición del poder patriarcal y misógino.

Las mujeres fuimos y seguimos estando sometidas al silencio ¿Recuerdo el bozal para ellas entre el Siglo XVI y el siglo XIX? No hemos hablado de los dolores, de nuestros anhelos, de cuanto no queremos, de lo que nos avergüenza…

Queremos salir del silencio para dar un grito de libertad. Cuánto sentimiento oculto y de ello supieron nuestras ancestras y también las de los y las gobernantes que, si abren paso a la sensibilidad y a la conciencia, pueden escuchar sus voces.

Gracias a las feministas ancestras, gracias a millones de mujeres hoy tenemos derechos aún sin las mejores condiciones para ejercerlos. Tendremos que ampliar derechos y cambiar los espacios para hacerlos realidad.