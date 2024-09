El surgimiento y significado del feminismo insurgente

El feminismo insurgente en Colombia es un movimiento feminista único. Jakana L. Thomas, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de California, sostiene en su estudio de 2023 que ese feminismo surgió de las experiencias de las guerrilleras de las FARC-EP.

Este movimiento fue, entre otros, moldeado por la exsenadora Victoria Sandino, una mujer fariana, feminista y defensora de la paz con justicia social. Sandino, quien formó parte del equipo negociador de las FARC-EP en La Habana, fue una de las principales responsables de incluir el enfoque de género en el Acuerdo de Paz.

El siguiente artículo se basa en un conversatorio con Victoria Sandino que tuvo lugar el 8 de junio de 2024 en Berlín, en el que ella habló extensamente sobre sus luchas, el futuro político de las mujeres de izquierda en Colombia y el proceso de paz.

Sandino explica que, durante las negociaciones de paz en La Habana, las mujeres de las FARC-EP se dieron cuenta de que debían desarrollar sus propias perspectivas feministas y así poder reflejar sus experiencias y necesidades únicas. Sandino subrayó que, para que las mujeres farianas pudieran trabajar efectivamente con las mujeres colombianas, debían comprender primero su propia realidad y también la de las demás.

Comenzaron a investigar cómo era la vida de las guerrilleras y qué diferencias había con respecto a la vida del resto de mujeres del país. Descubrieron que vivían en medio de la guerra bajo condiciones que ofrecían niveles significativos de igualdad entre hombres y mujeres.

El hecho de que la norma en la guerrilla fuera que hombres y mujeres eran tratados como iguales, tenían los mismos deberes y derechos y participaban de igual forma en la lucha, difería de la realidad de otras mujeres. Sin embargo, Sandino también señaló críticamente que dentro de las organización habían límites a esta igualdad oficial, ya que a partir de cierto rango las mujeres no podían ascender más.

En el conversatorio también se hizo evidente que existen algunas diferencias importantes con el feminismo “tradicional”. Una diferencia clave entre el feminismo insurgente y el feminismo tradicional en Colombia radica en la identidad colectiva y las experiencias de las mujeres dentro de la guerrilla.

Las mujeres farianas reconocieron que debían desarrollar un feminismo propio, distinto del feminismo tradicional, que, según Sandino, estaba orientado contra los hombres.

Subrayaron que su feminismo estaba dirigido contra el machismo, no contra los hombres en sí, y que querían transformar las prácticas machistas. Sandino explicó además que no querían llamar a este feminismo “feminismo fariano”, ya que no estaba dirigido únicamente a las FARC. Por lo tanto, decidieron nombrarlo feminismo insurgente.

Este nombre refleja que este feminismo “viene de las montañas”, de la guerrilla, y es parte del feminismo popular que reconoce las experiencias de vida de las mujeres insurgentes y populares. Por consiguiente, el feminismo insurgente utiliza el concepto de interseccionalidad introducido por Crenshaw en 1989 para considerar la diversidad de experiencias de las mujeres.

Esta perspectiva ayuda a entender y superar las diferentes formas de discriminación y violencia. Se trata de integrar no solo las luchas de las mujeres de las FARC, sino también las luchas de otras mujeres en Colombia.

También se habló de los desafíos y los logros alcanzados por el feminismo insurgente. Se hizo evidente que los programas existentes de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en Colombia no eran suficientemente inclusivos, ya que a menudo no tenían en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+.

Priscyll Anctil Avoine, investigadora en Estudios Feministas de Seguridad, afirma en su artículo de 2023, que los programas de desarme, desmovilización y reintegración han fallado en integrar adecuadamente a mujeres, niñas y comunidades LGBTIQ+.

El feminismo insurgente trabaja activamente para cerrar estas brechas y promover una implementación completa y justa de las disposiciones de paz. Además, el feminismo insurgente ofrece una identidad colectiva única, moldeada por las experiencias en el conflicto armado.

Angie V. Álvarez Cepeda demuestra en su tesis, presentada en la Universidad Nacional de Colombia, que esta identidad se diferencia de los movimientos feministas tradicionales y busca una transformación social integral.

Otro aspecto importante es el reconocimiento de las luchas y los logros de las mujeres dentro y fuera de las FARC. Victoria Sandino subrayó que es fundamental “reconocer las luchas de las mujeres dentro y fuera de las FARC y posicionar sus historias como formas legítimas y relevantes de la historia”, como explicó a la investigadora Álvarez Cepeda en 2020. Este reconocimiento es crucial para el éxito a largo plazo y la institucionalización de los esfuerzos de paz con un enfoque feminista.

En resumen, se debe enfatizar que el feminismo insurgente en Colombia es una expresión notable de la práctica feminista, profundamente arraigada en las experiencias del conflicto armado y la reintegración política, y que, basándose en esta experiencia, busca una transformación social amplia hacia una mayor igualdad.

*Licenciada en Ciencias Políticas y Antropología (Universidad de Friburgo, Alemania). Máster en Relaciones Internacionales (Universidad Libre, Berlín, Alemania). Parte del equipo “ForMove2″ del Instituto Latinoamericano (LAI, Berlín) y miembro del equipo editorial de la revista “Distópica” (Popayán, Cauca).