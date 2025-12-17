Petro amenaza con fumigación con glifosato en Cauca, tras ataques de disidencia en Buenos Aires

El Gobierno de Gustavo Petro lleva desde hace varios meses negociaciones con la disidencia del Estado Mayor Central, comandada por Iván Mordisco. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la denominada incursión armada de la disidencia Estado Mayor Central (EMC) en el municipio de Buenos Aires (Cauca), el presidente Gustavo Petro advirtió que el Gobierno podría retomar la fumigación con glifosato si ese grupo armado continúa usando a la población civil como escudo frente a la Fuerza Pública.

“Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon continúan con la práctica de usar la población contra la fuerza pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos, fuerte en Argelia, al programa de fumigación con glifosato”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

El ELN bajo el mando de alias "Pablito* no es una guerrilla, es un grupo de ocupación que busca maximizar las ganancias de las economías ilícitas: cocaína y oro ilícito. En este momento no han controlado ningún rio en sus regiones y el paro armado termina auspiciado no por sus… https://t.co/SVaQzpOS82 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025

La advertencia se produce pese a que, en octubre pasado, al cumplirse un año de la Operación Perseo, los datos oficiales daban cuenta de avances —aunque aún frágiles— en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el sur del Cauca.

De acuerdo con cifras de ese momento de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, unas 1.100 familias del municipio de Argelia se inscribieron voluntariamente para transitar de la economía cocalera a actividades lícitas.

De ese total, 787 hacían parte del programa Renhacemos, iniciativa que reemplazó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y que contempla apoyo económico, asistencia técnica y acompañamiento comunitario.

El anuncio del presidente despierta la preocupación sobre el futuro de las familias que adelantan este proceso de transición económica.

Además, parece contradecir lo que ha expresado el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez Suárez, sobre que el Ejecutivo mantiene su compromiso con la transformación integral de los territorios, no solo en lo relacionado con los cultivos ilícitos, sino con las economías ilegales que los sostienen.

Aunque el pasado 9 de abril, el director de la Policía Nacional confirmó la decisión del Gobierno de retomar la aspersión terrestre con glifosato, Sánchez precisó que esta medida hace parte de la estrategia contra las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, aunque aclaró que no constituye la primera línea de acción.

¿Qué ha pasado con el informe de ONU sobre cultivos de uso ilícito en Colombia?

Las cifras sobre cultivos de uso ilícito y producción de cocaína en Colombia correspondientes a 2024, que serán reveladas en el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han estado rodeadas de tensiones e interrogantes. Estas discusiones han alimentado las dudas sobre si el documento será publicado o no antes de que termine el año.

En contexto: Lo que sabe de la publicación del informe de ONU sobre cultivos de uso ilícito en Colombia

Desde la UNODC señalaron que las mesas técnicas conformadas con el Gobierno colombiano continúan trabajando en la elaboración del informe. Precisaron que el documento aún no tiene una fecha definida de publicación y que, por tanto, no puede hablarse de retrasos, sino de ajustes propios de los desarrollos metodológicos que exige este tipo de reporte.

De acuerdo con lo que pudo establecer este diario, no existiría una directriz del Gobierno para frenar su divulgación y el informe permanece en revisión técnica y metodológica, en un proceso que sigue abierto entre las partes.

Colombia+20 intentó comunicarse con el Ministerio de Justicia para conocer su posición frente al informe y a su eventual publicación. Sin embargo, esa cartera no ha dado respuesta.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.