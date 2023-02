“Veo reducidas las posibilidades de quedarme en Colombia”: Leyner Palacios

Leyner Palacios fue uno de los comisionados de la Verdad y ha sido un histórico líder social en el Chocó, de donde es nativo. Foto: Jose Vargas

El excomisionado de la Verdad y líder social Leyner Palacios está a punto de salir del país para salvaguardar su vida. Así lo dio a conocer este martes desde Bogotá, durante una conferencia de prensa que convocó en las instalaciones de la Oficina del Alto para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país, luego de haber denunciado amenazas en su contra.

En las últimas semanas, Palacios estuvo en el departamento de Chocó haciendo pedagogía y socializando el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y fue allí cuando recibió las amenazas contra su vida.

“Llegué al Chocó el viernes pasado en horas de la tarde. Estuve encerrado y al día siguiente tenía una reunión con unos líderes que querían conocer del informe y saber cómo se maneja la plataforma digital de la Comisión para que fueran multiplicadores de ese documento”.

El líder social agregó: “en Quibdó evidencié un nivel de copamiento y autoridad que ejercen los actores armados ilegales. Desafortunadamente el domingo, a eso de las 12:00 del día o 1:00 p.m. me llegó un mensaje diciendo, básicamente, que debo salir nuevamente del departamento del Chocó, que me comunique con ellos pero no especifican cuál es el actor que me envía el mensaje. Y que no vuelva más por allá.”

Según dijo el excomisionado en la rueda de prensa, esto se debe a una situación humanitaria que no ha tenido resolución efectiva en su departamento, donde el funcionamiento institucional es deficiente, así como lo son los mecanismos de defensa individual y colectiva para frenar el actuar de los grupos armados.