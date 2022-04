“Por sapos y defender el Acuerdo les haremos daño”: amenazas a profes de El Guamo

Durante el conflicto armado, El Guamo fue bastión del Bloque Tolima de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Foto: Cortesía

Hace 22 años, en El Guamo, los rigores más estrictos de la guerra estaban a cargo del Bloque Tolima, facción de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El mando lo tenía el comandante paramilitar Urabá, uno de los hombres clave de la casa Castaño en el centro y suroriente del país, que logró ganar una alta influencia en el territorio y también supo vencer a las Farc decenas de confrontaciones en Ataco, Rioblanco y Chaparral.

La desmovilización de las Auc y de las mismas Farc no fue sinónimo de la salida completa de los herederos de estos grupos en zona rural de El Guamo. La percepción de distintos líderes en la zona, consultados por Colombia+20, es que, si bien los hostigamientos y demás delitos propios del conflicto no están en la misma dimensión que en décadas pasadas, la zozobra pervive y sus actividades sociales que encabezan no las pueden realizar con total tranquilidad.

“Desde hace semanas están circulando panfletos en algunas veredas de El Guamo que con nombres propios se dirigen a personas u organizaciones sociales que difunden temas de paz y reconciliación. Algunos sindicalistas y maestros de la región, blancos de amenazas, piensan que son estructuras paramilitares, pero hay confusión entre ellos porque en otros casos se han denunciado hostigamientos con autoría de las disidencias de las Farc”, denunció Sara*, una lideresa social y ambientalista del municipio.

Le puede interesar: Relatoría de la ONU envía carta al Gobierno, preocupada por seguridad de líderes

De acuerdo con Johan*, líder sindical en el sur del Tolima, estas amenazas son producto de las movilizaciones sociales de 2021, hito desde el cual distintos miembros de sectores educativos, sociales y culturales “quedaron perfilados” como personas que pueden interferir en los intereses de los grupos armados.

“De conocimiento público se sabe que a varios profesores, de escuelas y centros de educación superior, les han llegado intimidaciones en las que los señalan de participar en actividades ilegales. Sin fundamento ni desparpajo hacen esas afirmaciones. Las oficinas locales de entidades de Veeduría y Defensoría conocen estos riesgos y no se ha hecho mucho para ayudarles. Hay que darles un respaldo especial, porque no son delincuentes, sino hombres y mujeres que solo buscan el desarrollo de nuestra tierra, con la participación activa de los jóvenes.”, agregó.

Lea: Operación Artemisa en el Meta: incertidumbre en la defensa ambiental y campesina

El calvario de los maestros y los indígenas

Dora Sánchez le ha dedicado su vida a la docencia en escuelas primarias de El Guamo. No se ve fuera de la vereda Cerro Gordo Peñones porque todo lo que es como madre y profesional lo ha construido allí.

Sus vecinos la admiran, la asimilan como una lideresa genuina en favor de los temas de paz y reconciliación en su municipio y nadie se llegó a imaginar que pudiera ser en algún momento blanco de amenazas.

“La profe Dora es una mujer valiente, se la juega por los niños y le interesa el desarrollo de las actividades campesinas que puedan favorecer a toda la comunidad. Cuando muchos la pasan mal, ya sea por amenazas o por otros problemas, suelen callar. Ella no y por eso estamos de su lado”, sostuvo un conocido suyo en Cerro Gordo.

En este momento, ella y otros miembros de su vereda están siendo amenazados mediante mensajes y llamadas a nombre de miembros de las disidencias de las Farc, con un mensaje en común: “por sapos, por defender el Acuerdo de Paz y por inculcarles a los niños desobediencia y desorden les vamos a hacer daño” (sic.).

De acuerdo con la profesora Sánchez, las amenazas en su contra aumentaron cuando comenzó a denunciar las malas condiciones de un negocio avícola en su vereda. “Desde 2020 nos pusieron una granja de pollos en inmediación a nuestras casas. Hay distintos grupos económicos de la región metidos en el negocio y por estas tierras siempre han hecho su voluntad aquí. No hay higiene en los galpones, la situación de salubridad se volvió delicada y cuando reclamamos por las condiciones del lugar desde finales del año pasado, para que no afectara la calidad de vida nuestra, la única respuesta de ellos fue tildarnos de sapos y recriminarnos por nuestras labores en defensa de los derechos de las personas. Estas intimidaciones son ajenas a mi trabajo como docente y como lideresa, pero no dejan de asustarme”, comentó la profesora Dora a Colombia+20.

Según Sánchez, su caso y los de sus compañeros ya están en manos de la Comisión de Derechos Humanos del Tolima, organización que ha reportado constantemente denuncias públicas por la persecución y estigmatización a líderes, maestros e indígenas en esta región del departamento del Tolima.

De acuerdo con un correo electrónico enviado a este diario por la Fiscalía seccional de El Guamo en respuesta a preguntas hechas por Colombia+20 sobre esa situación, solo le limitaron a decir lo siguiente: “estas intimidaciones están siendo analizadas al detalle para medir el nivel del riesgo de los denunciantes y sus familias”.

Otros casos que inquietan en El Guamo y Chaparral son los de los líderes indígenas Carlos Gualtero y Oliver Tombé. El primero, activista político, docente y defensor medioambiental, hizo denuncias recientes en las que dijo que por sus actividades comunitarias ha recibido amenazas de disidencias y grupos identificados como “neoparamilitares”.

“En las regiones de Colombia siguen ocurriendo horrores que no podemos callar más. Salir a la calle ya se volvió algo de alto riesgo para nosotros, para los que preferimos una paz imperfecta a una guerra perfecta. Otra cosa aparte, que también me aterra, es que me quieran hacer daño por mi inclinación política. He dicho abiertamente que me identifico con la campaña de Gustavo Petro y eso también me ha traído problemas”, aseguró en el medio local Alerta Tolima.

Tombé ha sido señalado, mediante llamadas y panfletos, de involucrarse en asuntos “que no son suyos”, al denunciar grupos al margen de la ley que operan en la región.

“Al narcotráfico toca denunciarlo porque nos hace daño. Temo por mi vida, pero aún más por seguir viviendo de la manera en la que nos quieren imponer los violentos”, concluyó.

Le puede interesar: ONU llama a unas elecciones presidenciales libres de violencia y estigmatizaciones

*Cambio en el nombre de la fuente para proteger su identidad.