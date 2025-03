Habitantes de Tibú marchan tras ataques entre ELN y disidencia de FARC, uno contra indígenas

Un hombre sostiene una pancarta durante una manifestación para exigir el respeto a la vida y la paz en la región del Catatumbo. EFE/ Ana Inés Vega Foto: EFE - Ana Inés Vega

Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) se han recrudecido en los últimos días en la golpeada región de Catatumbo.

La mayoría de esos combates se han dado en Tibú y La Gabarra, donde ambas estructuras se disputan el control del territorio. La vereda de Versalles, en zona rural de Tibú, ha sido el epicentro de varios hechos de violencia. Un video que ha circulado por redes sociales muestran a hombres, al parece de la disidencia, en esa vereda tumbando carteles y quemando banderas de esa guerrilla. En unas grabaciones se ve a hombres armados disparando.

La noche del sábado, habitantes de la vereda realizaron una marcha y una velatón para pedir a los grupos que cesen las acciones violentas en su territorio. En las imágenes se ve a la población, entre ellos a menores de edad, caminando por las calles del pueblo con camisetas blancas y mensajes alusivos a la paz. “El mundo quiere estar en paz”, se escucha de fondo en las grabaciones.

Habitantes de la vereda Versalles de Tibú marcharon esta noche para pedir que cesen las acciones violentas en su territorio, donde en los últimos días se han registrado enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las Disidencias de las Farc. pic.twitter.com/m000WFm9kV — Manolesco (@jhonjacome) March 23, 2025

Ataque armado contra indígenas del pueblo Motilón Barí

Entre las acciones armadas que se han perpetrado en esa región, el sábado se conoció otra denuncia del pueblo indígena Motilón Barí sobre un atentado perpetrado en La Gabarra cuando desconocidos dispararon contra un vehículo en el que se desplazaban líderes indígenas.

De acuerdo con un comunicado de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “dos autoridades tradicionales y una lideresa del Resguardo Motilón Bari en el vehículo del esquema colectivo protección, fueron atacados por hombres fuertemente armados en el sector conocido como el “Kilómetro 25″, una zona entre Tibú y La Gabarra, que el ELN le había arrebatado a la disidencia en el ataque de enero, pero que fuentes cercanas confirmaron que otra vez está bajo el control de la disidencia.

“Estos hechos se suman a la ya tensa situación y el escalamiento del conflicto en varios lugares de nuestro territorio ancestral y que continúan afectado de manera directa a las 23 comunidades del Resguardo Motilón Bari. Este hecho, que no tiene precedentes en los últimos años contra nuestro pueblo, y que fue cometido por un grupo armado no identificado, genera serias preocupaciones para nuestras autoridades frente a las garantías para el pueblo Bari no solo para permanecer e n nuestras comunidades sino para desplazarnos en el deber de proteger y defender nuestros derechos”, dijo la ONIC en su comunicado.

Además, pidieron a los grupos armados detener los ataques y al Gobierno garantizar la vida de la población indígena. “Exigimos a los actores armados ilegales a que cesen sus ataques contra la población campesina y el pueblo Bari, respeten la vida, la dignidad y la integridad de nuestras autoridades tradicionales y no involucren nuestro territorio en sus intereses y confrontaciones. Exigimos al Gobierno a que brinde la protección y las garantías suficientes y necesarias para salvaguardar la vida e integridad colectiva y territorial del Pueblo Bari, estableciendo medidas preventivas inmediatas que impidan que se consuman hechos que signifiquen una desarmonización y desequilibrio de nuestro territorio”, dice el comunicado.

🚨 ALERTA: Ataque armado contra autoridades tradicionales del Pueblo Barí🚨



El 20 de marzo, un grupo armado atacó a autoridades tradicionales y a una lideresa del Resguardo Motilón Barí en el Catatumbo, poniendo en riesgo sus vidas y la integridad del territorio ancestral. — Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) March 23, 2025

Alertas por nueva guerra en el Catatumbo

Todos estos hechos parecen mostrar una reedición de los enfrentamientos que a inicios de este año sufrió el Catatumbo. Fuentes en terreno le afirmaron a Colombia+20 que se trata de una “retoma” de las confrontaciones entre el ELN y la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).

Ambas estructuras han estado en choque desde enero pasado tras la arremetida del ELN a esa región con la que buscaba sacar al frente 33 del EMBF, que hace parte del Bloque Magdalena Medio bajo la comandancia de John Mechas, de la zona. Tanto el ataque del ELN como, luego, los combates entre ambos grupos armados provocaron la que es considerada la mayor crisis humanitarias del país en décadas que ya deja cerca de 92 mil personas afectadas, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitario de la ONU (OCHA) y de la Gobernación de Norte de Santander.

El frente 33, apuntan varias fuentes, está haciendo un reagrupamiento de cara a esa “retoma del control” de varias zonas con ayuda de otras estructuras del Sur de Bolívar y Antioquia -que son parte del mismo bloque Magdalena Medio-.

Estos hechos ponen más presión sobre la discusión que debe darse séptima ronda de negociación que se realizará la primera semana de abril: la prórroga del cese al fuego con el EMBF. El próximo 15 de abril se acaba la vigencia del actual alto al fuego, que ya completa 18 meses, y se debe decidir si se da esa esa extensión.

