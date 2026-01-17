Combates entre disidencias de Calarcá y Mordisco habrían dejado “varios muertos” en Guaviare

'Iván Mordisco' (izq.) se apartó del proceso de diálogos con el Gobierno Petro, mientras que su antiguo compañero 'Calarcá Córdoba' ahora lidera a los bloques que siguen en la mesa. Foto: AFP

Tropas de la Brigada 22 del Ejército confirmaron que están realizando labores de verificación en zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare, tras reportes de posibles enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y las de Calarcá Córdoba, que habrían dejado al menos 30 personas muertas, aunque la cifra aún no se confirma.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, los hechos se habrían registrado en la vereda Kuwait, donde se enfrentaron el Bloque Amazonas de la disidencia Estado Mayor Central (EMC, de Mordisco) y la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF, de Calarcá).

En un comunicado oficial, el Ejército Nacional informó que las tropas se encuentran en el área realizando labores de verificación y que, según la información preliminar, los cuerpos corresponderían a presuntos integrantes de la estructura Martín Villa, aunque estos datos aún no han sido confirmados plenamente.

Las autoridades señalaron que estos hechos estarían relacionados con la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento del Guaviare, una zona estratégica para los grupos armados ilegales.

“Desde la noche anterior se realizan sobrevuelos con aeronaves de la Fuerza Aérea y se desplegaron tropas y capacidades de inteligencia militar para establecer las implicaciones de estas confrontaciones, a la vez que se refuerzan las medidas para proteger a las comunidades de esta zona del país”, dice el comunicado del Ejército.

Mientras avanzan las verificaciones en terreno, no existe aún una cifra oficial de víctimas, y las autoridades insisten en que la información disponible sigue siendo preliminar. La situación de seguridad en esta zona del Guaviare continúa siendo monitoreada ante el riesgo de nuevas confrontaciones entre estructuras armadas ilegales.

El impacto en la mesa de paz

La situación es delicada no solo por el tema humanitario, sino porque la estructura de Calarcá Córdoba está actualmente en un proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

En noviembre pasado, las delegaciones del Gobierno y de esa disidencia adelantaron el séptimo ciclo de negociaciones donde se ratificó la voluntad de las partes de mantener abierta la mesa y avanzar en la agenda acordada, incluida la implementación de compromisos relacionados con desescalamiento y garantías de seguridad.

Sin embargo, el ciclo también dejó al descubierto las fisuras que atraviesan la negociación. A los cuestionamientos sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos se sumó un escándalo mayor a partir de filtraciones encontradas en computadores incautados al jefe de esa disidencia, “Calarcá Córdoba”, que revelaron presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado y miembros de ese grupo armado.

El impacto de estas revelaciones fue amplificado por la falta de resultados judiciales evidentes hasta ahora y las persistentes dudas sobre la transparencia del proceso.

Aunque el presidente Gustavo Petro ha señalado que los diálogos con el EMBF continuarán pese a las filtraciones, el episodio ha acentuado la controversia pública sobre su voluntad de paz y la fortaleza institucional de la mesa de negociación, más allá de los acuerdos formales alcanzados.

El EMBF está integrado por el Frente 33, que opera en Catatumbo y que es el responsable -junto con el ELN- de la crisis humanitaria en esa región de Norte de Santander que cumplió un año y que es catalogada como la peor en dos décadas en el país.

