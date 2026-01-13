Comisión 34 de disidencias de “Calarcá” se desarticula tras sometimiento colectivo en Chocó

Según las autoridades, 11 integrantes de esta estructura armada ilegal, 10 hombres y una mujer, decidieron someterse voluntariamente. Foto: Ejército Na

El Ejército confirmó el sometimiento de toda la Comisión 34 del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Los hechos ocurrieron en zona rural de la vereda Guaduas, en el municipio de Atrato (Chocó).

Las autoridades señalaron que “como consecuencia de la presión sostenida en la zona por las constantes operaciones militares, 11 integrantes de esta estructura armada ilegal, 10 hombres y una mujer, decidieron someterse voluntariamente a la justicia”.

Además, señalaron que entre los capturados se encuentran los tres líderes principales de la facción, identificados con los alias de “Andrés”, “Jair” y “David”, quienes, según el Ejército, “manifestaron su intención de acogerse al proceso correspondiente y, durante el procedimiento, solicitaron respeto por su vida”.

Asimismo, fueron incautadas ocho armas largas, municiones de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas.

Con el sometimiento de estos 11 integrantes, el Ejército aseguró la desarticulación completamente de la comisión 34, grupo que se creó en 2025 tras las fracturas internas del frente 36, el cual, de acuerdo con las autoridades, “hacía parte del plan expansionista del Bloque Magdalena Medio, con intención de incursionar criminalmente en los departamentos de Chocó, Risaralda y Caldas”.

La institución señaló que las personas sometidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos judiciales conforme a la normatividad del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional.

Las autoridades también señalaron que, durante el desarrollo de la operación, las tropas mantuvieron el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), con el objetivo de garantizar “la vida, integridad y dignidad de las personas sometidas, conforme a los principios y valores que rigen la actuación del Ejército Nacional”.

