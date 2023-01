Combates entre disidencias y Eln en Arauca: ¿quiénes son y por qué se enfrentan?

Las disidencias de las Farc Frente 10 y el Frente Domingo Laín del Eln son algunas de las estructuras que se enfrentan en este departamento. Foto: AFP - Archivo El Espectador - Andrea Aldana

Una nueva oleada violenta en Arauca, desatada con combates en Puerto Rondón y Lejanías este 10 de enero, ha puesto de manifiesto lo frágil del cese bilateral decretado por el Gobieno Nacional, que aunque cesa las acciones ofensivas contra cuatro grupos armados, no garantiza que estos dejen de atacarse entre sí.

Arauca es escenario nuevamente de una crisis similar a la vivida el año pasado, en donde la disputa entre fracciones disidentes y frentes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) empañan el panorama de cara a la Paz Total. Por lo menos tres grupos armados ilegales diferentes hacen presencia en ese departamento e intervienen en las hostilidades.

La zona había sido siempre un fortín histórico del Frente de Guerra Oriental del Eln, considerado como el más beligerante de esa guerrilla y también la más numerosa. El Eln había logrado permear buena parte de la sociedad araucana, contando con simpatías en organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal e incluso en las administraciones públicas, convirtiéndose en un estado paralelo en la región.

La región del Sarare, en inmediaciones de Saravena y el pie de monte de la cordillera oriental, es la zona con mayor presencia del Eln pues allí los procesos de colonización campesina en la década del 70 estuvieron fuertemente ligados a esa guerrilla, según lo explica Andrés Aponte en su libro “¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln?”.

Pero el Eln no ha sido el único grupo con presencia en el departamento. Después de la dejación de armas que vino con el Acuerdo de Paz de La Habana, al menos dos estructuras de las disidencias de las Farc se reorganizaron en el departamento. La primera es Frente 10, a la cabeza de ‘Arturo’, que ha sido la estructura detrás de la mayoría de choques con los miembros del Eln. La otra estructura es el Frente 28, comandado por ‘Antonio Medina’; que opera en la subregión de Sarare, Arauca y Cravo Norte (Arauca), algunos municipios del oriente de Boyacá, el norte de Casanare, y en el medio y bajo Apure (Venezuela). Precisamente a Antonio Medina los elenos lo acusan de supuestos vínculos con la inteligencia militar, aunque no hay ninguna prueba de ello.

Fue este comandante el que dio la orden de asesinar a más de 300 personas en el departamento a mediados del año pasado, orden que él mismo levantó mediante un video que circuló por internet. También se le atribuye haber planeado el atentado con carro bomba en contra del edificio de las organizaciones sociales en Saravena, que dejó como saldo un muerto y la destrucción total de la edificación. Estas facciones se mueven por las sabanas del norte del departamento, en la franja fronteriza con Venezuela y también en el estado venezolano de Apure.

Hasta ahora ambos frentes responden a la jerarquía de Iván Mordisco, comandante de las disidencias de las Farc de Gentil Duarte, quién fuera abatido en un ataque con explosivos en marzo del 2022 en el estado venezolano del Zulia, sin que a la fecha haya claridad sobre la autoría de su muerte. Según Indepaz, “luego de la muerte de Gentil Duarte se pensaba que se iba a generar una división al interior de las estructuras, sin embargo, es visible una centralidad de mando que responde hacia Iván Mordisco y que ha logrado ejercer un control por zonas de repliegue”.

Además, hasta el año pasado operaban en el borde fronterizo con Apure grupos de la denominada Segunda Marquetalia, otra disidencia de las Farc comandada por Iván Márquez y enfrentada a su vez con las disidencias de Mordisco. Precisamente en la región fue abatido ‘Romaña’, uno de los máximos comandantes de la Segunda Marquetalia.

Curiosamente, Arauca es uno de los pocos departamentos en conflicto en donde no hubo afectaciones por grupos narcoparamilitares en 2021 y tampoco en 2022, según la Cartografía de Violencias de Indepaz. Las Agc no han conseguido penetrar en el departamento y es sabido que en la región los cultivos de coca fueron erradicados hace más de una década por orden del Eln.

Sin embargo, esta crisis no es nueva. Según la Procuraduría este fue el departamento del país con mayor cantidad de hechos victimizantes durante el cuatrienio de Iván Duque, una situación que se atribuye al enfrentamiento de facciones disidentes contra el poderío tradicional del Eln, que ha mantenido un fortín en la región desde los años 70. Entre 2018 y el 2022, la Procuraduría recibió 4.660 declaraciones de personas en situaciones de violencia y entre estas al menos 3.978 se relacionan con hechos violentos en Arauca.

“El conflicto en esta región no es contra el Estado sino entre grupos mismos. La tregua debe ser de manera simultánea entre el Eln y las disidencias de Farc”, había dicho el analista Eduardo Simón Cedeño en entrevista con Colombia+20 el pasado 8 de enero, asegurando que el Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional podría convertirse en un obstáculo para los planes de paz del gobierno: “Esa es una de las estructuras que más puede llegar a perder o a ganar en la mesa de diálogo, por el poder y el control tan grande que tienen en esta zona fronteriza”.

“Nos guste o no, aquí manda la guerrilla, el Eln es el Estado paralelo. A lo largo de este último año han operado con secuestros, detenciones, desapariciones y asesinatos. Aún así la percepción de muchos de nosotros en las veredas y en los cascos urbanos es que no hay nadie más interesado que ellos en negociar”, dijo a Colombia+20 Yesid Robles, del Observatorio de Derechos Humanos e Investigación de Arauca, asegurando que si no se avanzaba pronto en las negociaciones de paz y de sometimiento a la justicia, pensadas en la política de paz total, la situación podría llegar a un punto de no retorno.

Los últimos enfrentamientos

De acuerdo con información que ha circulado en redes sociales y que está en proceso de verificación por parte de la Defensoría del Pueblo, al menos 10 personas habrían muerto en combates entre las guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y miembros de la disidencia del Frente 10, una estructural residual de las extintas Farc que volvió a armarse después del Acuerdo de Paz de La Habana.

El enfrentamiento habría ocurrido el martes 10 de enero en cercanías de Puerto Rondón, en jurisdicción del municipio de Arauquita. Estos hechos recuerdan los ocurridos exactamente hace un año, cuando en los primeros días de enero de 2022 una arremetida del Ejército de Liberación Nacional contra presuntos miembros de la disidencia del Frente 10 dejaron un saldo de medio centenar de muertos en menos de un mes. La cifra aumentó a lo largo del año y en diciembre de 2022 ya se contabilizaban 352 personas asesinadas en el departamento, según la Defensoría.