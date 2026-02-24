Pese a estar en mesa de paz, disidencia de Calarcá ordena reacción armada contra Ejército

Alexander Diaz, mejor conocido como Calarcá Córdoba, máximo cabecilla del Estado Mayor de los Bloques Foto: Julián Ríos Monroy

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de los diálogos con el Gobierno, la disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) anunció que ordenaron a sus tropas a actuar en “legítima defensa” ante las operaciones de la Fuerza Pública, y rechazaron lo que califican como ofensivas militares simultáneas a la negociación.

En un comunicado difundido este 24 de febrero de 2026, esa disidencia -que está en un proceso de paz con el presidente Gustavo Petro- señaló que los recientes enfrentamientos con la Fuerza Pública en zonas de Caquetá y Guaviare han dejado muertos y capturados entre sus filas, lo que, a su juicio, demuestra que “el Gobierno decidió unilateralmente dialogar en medio de la guerra”, tras el fin del cese al fuego.

“Dado los ataques de la Fuerza Pública en ofensiva contra nuestras unidades (…) nos defenderemos con las armas del pueblo”, dice la comunicación, y agrega que “la orden a las tropas de las FARC-EP está dada: allí donde seamos hostigados, asediados y perseguidos (…) responderemos en legítima defensa”.

La disidencia también se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en las que advertía de una ofensiva contra ese grupo armado.

El domingo, el ministro Sánchez dijo: “No hay cese al fuego, solamente hay la instrucción clara de afectar las estructuras criminales y aquellas economías ilegales. Uno de los objetivos principales es desmantelar la estructura del Frente 36 de la disidencia de Calarcá”.

En el comunicado, la disidencia responde: “Ante las declaraciones guerreristas del señor ministro de la Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez responderemos a sus amenazas”.

El pronunciamiento se conoce un día después de que Óscar Ojeda, conocido como Leopoldo Durán y jefe negociador de la disidencia en la mesa de paz, fuera capturado en San José del Guaviare por una orden internacional de Interpol. Durán fue puesto en libertad horas más tarde dado su papel como negociador. Las resoluciones del Gobierno suspenden -mientras esté en la mesa de diálogos- sus órdenes de captura.

Pese a estos hechos, la organización reiteró que mantiene su participación en el proceso de diálogo con el Gobierno Nacional. “Estamos sentados en la mesa de paz, dialogando con el Gobierno Nacional buscando una salida política al grave conflicto social y armado”, aseguraron, aunque enfatizaron que no permitirán que el diálogo sea interpretado como “una señal de debilidad revolucionaria”.

La tensión entre las partes se ha intensificado precisamente en regiones como Caquetá y Guaviare, donde en las últimas semanas se han registrado combates entre disidencias y la Fuerza Pública que han dejado varios uniformados heridos y muertos, hechos que el Estado también ha confirmado como parte de operaciones militares recientes.

Aquí el comunicado:

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.