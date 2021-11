“El Eln se está convirtiendo en una guerrilla binacional”: experto en conflicto y migración

En Colombia no se puede hablar de paz sin aludir a las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esa es una de las principales premisas de Andrés Antillano, investigador y criminólogo de la Universidad Central de Venezuela, para explicar por qué el recrudecimiento del conflicto armado tiene un estrecho vínculo con el cierre de fronteras y el fenómeno migratorio que empezó a evidenciarse desde 2015.

El catedrático, que participó en el “Recorrido por la hermandad, la vida, la paz, la convivencia y la no continuidad del conflicto armado en Arauca”, organizado por la Comisión de la Verdad, investiga desde hace cinco años la relación entre violencia y frontera. En entrevista con Colombia+20, explica las características de esta región y su frontera fluvial con el estado venezolano de Apure.

¿Cuáles son las características de la migración en Arauca?

La frontera Apure-Arauca es mucho menos intensa que otras, porque es una región más alejada de los centros urbanos y de los puertos de salida de ambos países. Una de sus características es que está atravesada por el río Arauca, que hace que el tránsito sea completamente controlable porque nadie puede pasar si no es contratando un canoero, mientras que otros pasos terrestres como el de Táchira, por ejemplo, son más descentralizados, en el sentido de que hay formas de pasar sin que los grupos armados lo controlen.

Además, nuestros polos de desarrollo económicos son diferentes. En Arauca, casi todas las ofertas están enfocadas en actividades agrícolas y Venezuela tiene una población campesina muy pequeña. Seguimos siendo el país más urbanizado de Suramérica junto con Uruguay, con un 89 % de la población viviendo en ciudad.

¿Cómo define las dinámicas fronterizas entre ambos países?

La política pública de ambos Estados con el cierre de las fronteras formales ha tenido un impacto fulminante en las economías fronterizas. Eso ha favorecido el uso de las trochas que controlan los grupos armados. Las mayores fuentes de ingreso ya no tienen que ver mayoritariamente con el contrabando, sino con el control de los pasos ilegales. La frontera no es otra cosa que un espacio en el que algo cambia de valor.

Desde 2019, la frontera comenzó a ser percibida a través de una óptica marcada por el conflicto entre Caracas y Bogotá. Eso le imprimió una dinámica distinta, porque el acercamiento de ambos gobiernos ha sido desde una lógica militar y de seguridad nacional, y no humanitaria.

¿Los grupos armados han aprovechado la crisis política de ambos país sobre la frontera?

El Eln ha sido la fuerza dominante en la frontera colombo-venezolana desde los años 90. Las Farc tuvieron presencia en algún momento en Arauca y más al norte del país, tanto así que cuando se dio esa disputa entre las dos guerrillas ese conflicto se trasladó a Venezuela. A principios de 2020, en la frontera araucana estaban el Eln y Los Rastrojos, pero después este grupo delictivo desapareció y queda únicamente el Eln. Este contexto muestra que si bien esta guerrilla siempre ha estado en Venezuela, ha habido una fuerte expansión, sobre todo al sur de ese país, pues desde que Juan Guaidó apareció en una foto con jefes de Los Rastrojos, el gobierno venezolano comenzó a percibir la frontera como una fuerte amenaza para la seguridad nacional y la dejó en manos de los acuerdos locales, como los comandos fronterizos y los gobernadores. Entonces, los grupos armados han aprovechado esa situación de tercerización gubernamental para asentarse en ciertos territorios.

¿Los últimos dos años de éxodo migratorio de venezolanos hacia Colombia y otros países de América Latina han fortalecido a los grupos armados?

No se puede explicar el fortalecimiento de los grupos armados solo por la migración, porque eso sería inexacto e injusto, pero sin duda es un factor que contribuye de muchas formas. Por un lado, hay mucha gente empobrecida que llega y tiene más posibilidades de ser reclutada. Pero hay ejemplos aun más dramáticos, como que la migración es aprovechada para fortalecer todo tipo de estructuras armadas, a través de delitos como la trata de personas. Los grupos ilegales se fortalecen con los cierres fronterizos, porque estimulan la comisión de esos delitos.

Se ha hablado mucho de la presencia en Arauca del Tren de Aragua, la peligrosa organización criminal venezolana. ¿Qué tan cierto es eso?

El año pasado un grupo de venezolanos se apoderaron de un punto de desembarco de canoas a las orillas del Arauca, en el malecón del municipio. Eran unos veinte o treinta hombres armados que controlaban el microtráfico en el sector, el tráfico de personas y la extorsión. Ahí se empezó a filtrar el rumor de que eran miembros del Tren de Aragua. En mi trabajo de campo he corroborado que los hombres ni siquiera eran del estado de Aragua, de donde es ese grupo criminal, sino que eran de Lara. A mediados de este año, se conoció que la banda entró en confrontación con el décimo frente de las disidencias de las Farc y mataron a un mando de ellos. Hoy por hoy no queda rastro de que estén rearticulados.

¿Cómo surgió el Tren de Aragua en Venezuela?

Los inicios de la organización denominada Tren de Aragua se remontan al 2000. Durante la construcción del Ferrocarril de Venezuela, en el estado de Aragua -uno de los más poblados del país-, el sindicato de obreros del proyecto vio oportunidad para delinquir. Eso se sumó a la política de encarcelamiento masivo que hubo en ese país desde finales del siglo XX, cuando se pasó de tener 20.000 presos a casi 51.000. Los primeros miembros del Tren de Aragua eran prisioneros de la cárcel de Tocoró, una de las más pobladas de Venezuela. Eso generó una rápida incorporación y una organización enorme para delinquir en Aragua. Sus primeros delitos fueron extorsiones al sector industrial de ese estado. Esa estructura criminal, que es quizás la más importante de Venezuela, ha estado involucrada en el tráfico ilícito de migrantes venezolanos a países como Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Por ahora, no hay evidencia de que lo hayan hecho en Colombia.

Mucho se ha hablado en Colombia de la importancia de negociar con el Eln. ¿Eso tendría efectos en la migración?

El Eln es una guerrilla fronteriza y poco a poco se está convirtiendo en una guerrilla binacional. Estoy convencido de que la paz en Colombia ni en Venezuela se va lograr si no se trabaja el tema fronterizo y binacional, sobre todo por la fuerte presencia que tiene esa guerrilla en este momento en Venezuela. Por eso, si eso no se resuelve de manera conjunta, la paz no va llegar.

¿Qué opina de quienes dicen que Venezuela ha sido un país permisivo con la expansión de grupos armados como el Eln en ese país?

Yo creo que al gobierno de Venezuela eso le importa muy poco. Desde los años 80 la política venezolana ha casi que determinado que el conflicto colombiano es algo ajeno. Es algo así como que nosotros (desde Venezuela) no vamos a meternos en eso, y por eso hubo una tolerancia hacia la presencia de actores armados en nuestro país, porque involucrarse podría traer muchos problemas y hacer más vulnerable al Ejército venezolano.

Y sin embargo, de otro lado, Venezuela fue muy importante en el Acuerdo de Paz con las Farc. Recuerdo una entrevista en la que Rodrigo Londoño contó que en alguna oportunidad pidieron a Venezuela que les vendiera misiles de aire y el gobierno venezolano se negó. Él contó que eso los obligó a hacer la paz con el Estado colombiano, porque la guerra la tenían perdida. Ese detalle hizo un poco la diferencia entre que las Farc se mantuvieran con cierto equilibrio armado y que se firmara el Acuerdo de Paz.