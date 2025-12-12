ELN anuncia paro armado de 72 horas en todo el país desde el 14 de diciembre

La guerrilla aseguró que la medida es una “protesta” contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente Donald Trump. Foto: AFP - STRINGER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ELN anunció un paro armado de 72 horas que, según la organización, comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora.

En un comunicado difundido este viernes, la guerrilla aseguró que la medida es una “protesta” contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente Donald Trump y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vende Patria, decretamos:



Un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 #ATENCION #Colombia pic.twitter.com/hd4OH8eoV5 — DelegaDPaz (@DDPazELN) December 12, 2025

En el documento, el ELN afirma que la “injerencia del imperialismo norteamericano” busca profundizar el “saqueo” de los bienes naturales del país.

“Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”, se lee en el comunicado.

El ELN hoy hace presencia en algunas zonas de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sus puntos más fuertes son Arauca, Chocó y Norte de Santander, donde han expandido a amplios puntos de Venezuela.

Justo por ese carácter binacional no sorprende que el paro sea una respuesta a las declaraciones de Trump de un posible ataque en Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro

En el comunicado, el grupo guerrillero dice que las comunidades no deben movilizarse por las vías mientras dure el paro armado.

El mensaje del presidente Petro al ELN

El pasado 3 de diciembre, el presidente gustavo Petro le insistió al ELN que se sienten a hacer la paz.

El proceso de paz con el ELN no se terminó oficialmente, pero está suspendido desde enero de este año justamente tras el cruento ataque del ELN en el Catatumbo y los posteriores enfrentamientos con el Frente 33 del Estado Mayor de los bloques y Frente (la disidencia de Calarcá).

El pronunciamiento coincidió con la liberación de 28 personas que permanecían secuestradas por el ELN desde enero, cuando comenzó la ola de violencia en la región del Catatumbo.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.