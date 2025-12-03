Logo El Espectador
Liberan a 28 personas que estaban secuestradas por el Eln en Catatumbo

Este operativo se suma a otro realizado el sábado 29 de noviembre, cuando nueve hombres y dos mujeres fueron igualmente entregados por el grupo armado a una misión humanitaria.

Redacción Judicial
04 de diciembre de 2025 - 12:15 a. m.
Liberan a 28 personas que estaban secuestradas por el Eln en Catatumbo
Foto: Defensor
Este miércoles 3 de diciembre fueron entregadas a una comisión humanitaria 28 personas que permanecían secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) desde enero, cuando comenzó la ola de violencia en la región del Catatumbo.

La operación fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, que integró la comisión junto con la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia. Según el organismo, entre los liberados se encuentran 17 hombres y 11 mujeres, incluyendo cinco menores de edad.

“La liberación contó con la participación de sus familias y dirigentes comunales. Los liberados manifestaron encontrarse en buen estado de salud, salvo uno de ellos, que presenta dolencias por una herida en su cuerpo”, indicó la Defensoría a través de un comunicado.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas. Se conoce que estaban en poder del Frente Nororiental de Guerra del ELN, que opera en esa zona fronteriza.

Este operativo se suma a otro realizado el sábado 29 de noviembre, cuando nueve hombres y dos mujeres fueron igualmente entregados a una misión humanitaria. En total, 39 personas han recuperado la libertad en los últimos días tras permanecer retenidas por ese grupo armado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

