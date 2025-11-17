Petro confirmó que han muerto 12 menores en bombardeos contra disidencias de “Mordisco”

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y presidente Gustavo Petro. Foto: Joel_Gonzalez

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro condenó el reclutamiento forzado por parte de las disidencias de “Iván Mordisco” y detalló la cuenta de los menores de edad que han muerto en operativos contra la estructura criminal. El anuncio se da en medio de la ola de críticas e investigaciones por parte de órganos de control que generó un operativo militar en Guaviare, en el que murieron 7 jóvenes.

De acuerdo con el jefe de Estado, son 12 en total los menores de edad que han muerto en medio de la ofensiva entre octubre y diciembre. Uno en bombardeos en Arauca el 13 de noviembre, cuatro en el Caquetá el 1 de octubre y los siete en el Guaviare.

"Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas. Iván Mordisco ha roto el estatuto de Roma y mi gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra", agregó el mandatario.

En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado:



1 adolescente rescatado con vida

8 muertos, dentro de ellos medicina legal confirmó que 1 adolescente de 16 años murió. Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

En su publicación, el jefe de Estado apuntó que se han logrado “34 personas neutralizadas tanto en Guaviare como en Arauca” y más de 35 fusiles se han recuperado.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha pedido a Petro que “suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados”. Además, fue clara en exigir a los grupos armados “liberar incondicionalmente a todos los menores de edad reclutados”.

En las últimas 48 horas, la mirada se ha posado sobre la Casa de Nariño por la noticia de los bombardeos, que ha generado un costo político al “Gobierno del cambio”. No solo se anunció una citación a moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también la Justicia Penal Militar y Policial y la Procuraduría de Gregorio Eljach abrieron indagaciones sobre las acciones de los uniformados.

“La institución asume este proceso con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, con el propósito de verificar de manera objetiva si las acciones empleadas por los miembros de la fuerza pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”, señaló la Justicia Penal Militar y Policial por medio de un comunicado.

Tanto frente a esto como a los cuestionamientos de la oposición, de su propia bancada y de organismos internacionales —la oficina del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU instó a Fuerzas Militares a proteger y evitar la muerte de los menores— Petro respondió vía X. Aunque ha insistido en que este tipo de acciones son necesarias, según él, para frenar el reclutamiento y cerrar la puerta a una emboscada, también lamentó que las vidas de adolescentes fueran golpeadas.

“Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia, y se que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón. Hacer trizas la paz abrió de nuevo el camino para el fortalecimiento de los grupos armados de la codicia y estos hicieron del reclutamiento de niños su estrategia para defenderse con cobardía”, dijo en una publicación.

Interesante discusión en las fuerzas progresistas sobre los hechos del Guaviare.



Anoto para claridad de la opinión, que las columnas de los narcos van por la selva y no son visibles para saber edades, no hay planificación de semanas, la iniciativa la toman las fuerzas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

