Petro sobre Tierralta: “Quieren que hacendados vuelvan a ser paramilitares”

Sobre sus sucesos en Tierralta, Gustavo Petro afirmó que volver al paramilitarismo no es una opción en este gobierno. Foto: Archivo Particular

El presidente de la República, Gustavo Petro, se volvió a referir al acto de intimidación a campesinos protagonizado por un grupo de soldados del Ejército Nacional en Tierralta, Córdoba, que le apuntaron con armas cortas y largas a la población.

Según dijo, no se trata de un caso aislado, y el hecho de que los militares se hayan disfrazado de disidentes de las FARC tiene un mensaje de fondo.

“¿Qué buscaban los que dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes de la vereda El Manso. El mensaje era para la sociedad, para decirles ‘este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos. Hay que poner orden’”.

Según el presidente, el mensaje “iba directo a un grupo en específico: los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba”, y tiene como intención revivir sus vínculos con el paramilitarismo, como ocurrió durante la década de 1980 y 1990 en esa región, donde se consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el apoyo de grandes terratenientes que buscaban combatir a grupos guerrilleros.

De hecho, Petro aseguró que en días recientes, dichos hacendados recibieron una carta en la que los invitaban a organizar brigadas.

“Los que dieron la orden de los hechos es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares. Es decir, a que repitamos esta historia. Yo les digo: no vayan a ser estúpidos en eso. Ningún soldado se debe prestar otra vez para fusilar jovencitos y matar campesinos. Eso no puede ser en Colombia. Ese no es el camino”, dijo Petro.

¿Cuál fue el mensaje del presidente Petro a los hacendados?

El presidente agregó que lo que ocurrió es un mensaje de personas “que están asustadas por los procesos judiciales” en su contra, y les habló a los propietarios de grandes extensiones de tierra en el norte del país.

“Yo les digo a los hacendados que la propuesta del Gobierno es simple y fácil: les estamos comprando no la hacienda, sino la mitad de la hacienda, a precio comercial, para que un campesino pueda tener una parcela y se cultiven alimentos en Cordoba. Eso es un negocio para el hacendado, el campesino y el país. ¿Para qué van a acudir a esos llamados de sirena volviendo a un paramilitarismo que mató a los mismos hacendados?”, cuestionó.

La intimidación por parte de militares ocurrida en El Manso fue conocida esta semana a través de videos de redes sociales. Allí, como lo ha denunciado la comunidad, hubo hurtos de ropa, dinero y elementos de aseo por parte de los uniformados. Incluso, la Defensoría del Pueblo señaló a militares del Ejército por presuntos actos sexuales con una de las mujeres de la región.